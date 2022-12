नवी दिल्ली : गेल्या वर्षीच्या डेल्टा कोविड लाटेच्या ( New Corona Cases in India ) तुलनेत या वर्षी ओमिक्रॉनच्या नेतृत्वाखालील कोविड लाटेमुळे मृत्यूचे प्रमाण खूपच कमी ( Omicron Variant Information Death Due to Corona ) होते. नॅशनल IMA कोविड ( India Covid 19 Vaccination ) टास्क फोर्सचे सह-अध्यक्ष डॉ. राजीव जयवेदन ( National IMA Covid Task Force Co Chairman Dr Rajeev Jayavedan ) यांच्या मतानुसार, कमी तीव्रता ( Union Health Ministry India ) आणि ( Corona Case Death Rate ) धोक्याची ( Covid India Tracker ) पातळी संपूर्ण ( XBB Sub Variant of Omicron ) भारतात कमी बूस्टर ( National IMA Covid Task Force ) डोसमुळे असू शकते. IANS शी बोलताना जयवेदन यांनी बूस्टरच्या तिसऱ्या डोसची माहिती दिली.

स्वातंत्र्याच्या 75व्या वर्षाचे औचित्य साधून सरकारने 15 जुलैपासून 75 दिवसांसाठी सर्व प्रौढांना कोविड-19 विरुद्धचा बूस्टर डोस मोफत दिला. अधिकृत माहितीनुसार, 75 दिवसांच्या मोफत मोहिमेदरम्यान लसीच्या तिसऱ्या शॉटच्या मागणीत लक्षणीय वाढ झाली आणि पात्र लोकसंख्येचे कव्हरेज 8 टक्क्यांवरून 27 टक्क्यांवर आणले. या 75 दिवसांत एकूण 159.2 दशलक्ष प्रतिबंधात्मक डोस देण्यात आले. सामान्य लोकांमध्ये बूस्टर डोसचा दर कमी होता.

'या' कारणांमुळे ओमिक्रोनच्या कोविड लाटेत मृत्युदर नगण्य

डॉ. राजीव जयदेवन म्हणाले, भारतातील बहुतेक प्रौढांना पूर्णपणे लसीकरण करण्यात आले आहे आणि अनेकांना नैसर्गिक संसर्गदेखील झाला आहे. समाजात पुरेशी प्रतिकारशक्ती आहे, जे सध्या भारतातील बहुतेक भागांमध्ये कोविडच्या कमी रूग्णालयातील केस लोड होण्याचे संभाव्य कारण आहे. बूस्टर डोस रोग प्रतिकारशक्ती पुनर्संचयित करते आणि काही महिन्यांसाठी श्लेष्मल प्रतिकारशक्ती देखील वाढवते. पण, भारतात वापरल्या जाणार्‍या लसी पाश्चात्य देशात वापरल्या जाणार्‍या लसींपेक्षा वेगळ्या आहेत. बूस्टरच्या वापरानंतर आमच्या लोकसंख्येतील नैदानिक ​​​​परिणामांबद्दल आमच्याकडे प्रकाशित अभ्यास देखील नाहीत.

देशाबाहेरील बूस्टर्सबाबत पाश्चात्य संशोधनाचे निष्कर्ष भारतात लागू होत नाहीत, ते म्हणाले, पाश्चात्य देशांतील बूस्टर अभ्यास प्रामुख्याने mRNA लसींवर आधारित आहेत. ज्याचा वापर भारतात केला गेला नाही. त्यामुळे पाश्चिमात्य संशोधनाचे निष्कर्ष भारतीय परिस्थितीत लागू होऊ शकत नाहीत. शिवाय, पाश्चात्य देशांमध्ये वापरले जाणारे बूस्टर आता ओमिक्रॉनवर आधारित आहेत, जो व्हायरसचा अगदी अलीकडील प्रकार आहे. तथापि, हे पाहणे बाकी आहे की असे द्विसंवेदी बूस्टर वास्तविक लोकांमध्ये वापरले जातात तेव्हा मूळपेक्षा चांगले आहेत का.

ओमिक्रॉन डेल्टापेक्षा कमी हानिकारक आहे असेही ते म्हणाले, आम्ही काहीसे भाग्यवान आहोत की, नवीनतम रूपे ओमिक्रॉनपेक्षा कमी गंभीर आहेत आणि त्याचे अनेक उपरेखा जसे की Ba.2.75 आणि XBB डेल्टा, जरी जास्त संसर्गजन्य आणि रोगप्रतिकारक आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, ओमिक्रॉन सबलाइनेजमुळे फुफ्फुसांना डेल्टाच्या तुलनेत कमी नुकसान होते. या नवीन विषाणूमध्ये सतत विकास होत आहे. ज्यामुळे मानव अद्यापि अनभिज्ञ आहेत. Omicron पेक्षा भिन्न जैविक गुणधर्म असलेल्या कोणत्याही नवीन प्रकारांचा शोध घेण्यासाठी आणि अहवाल देण्यासाठी सक्रिय पाळत ठेवणे आवश्यक आहे. आम्ही हेदेखील लक्षात घेतले पाहिजे की नवीन प्रकार जग व्यापण्यासाठी खूप कमी वेळ लागतो.

डॉ. जयदेवन यांनी सल्ला दिला, श्लेष्मल लस तुलनेने नवीन आहेत. त्यांच्यात नाक आणि घशात प्रतिकारशक्ती मजबूत करण्याची क्षमता आहे. जे व्हायरससाठी प्रवेश बिंदू आहेत आणि संसर्ग आणि संक्रमणाचा धोका कमी करू शकतात. त्याची बूस्टरचीही भूमिका आहे. तथापि, ते किती प्रभावी आणि सुरक्षित आहेत यावर मोठ्या प्रमाणावर अभ्यासाची प्रतीक्षा आहे. वृद्धांसह लोकांना बूस्टरच्या वापराचा फायदा होण्याची शक्यता असते.