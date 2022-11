हैदराबाद: मंत्रांमध्ये वेगळी शक्ती असते आणि त्यांचा प्रभाव शरीर, मन आणि आजूबाजूच्या वातावरणावरही स्पष्टपणे दिसून येतो. भारतीय संस्कृतीत अशी श्रद्धा आहे की, शास्त्रात दिलेल्या मंत्रांचा विशेष पद्धतींनी जप केल्याने विशेष परिणाम होतो. मंत्रांचा सकारात्मक किंवा नकारात्मक प्रभाव देखील त्याच्या उद्देशावर, अंमलबजावणीवर आणि वापरण्याच्या पद्धतींवर अवलंबून असतो. मानवी शरीरावरही मंत्रांचा नक्कीच परिणाम होतो (Mantras definitely affect the human body as well). या तथ्यांवर आधारित, IIT इंदोर, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (Indian Institute of Technology) येथे एक संशोधन कार्य करण्यात आले, ज्या दरम्यान मंत्रजपाचा कसा प्रभाव पडतो हे आढळून आले. आयआयटी इंदोरच्या संशोधनात मंत्र जपण्याचा सकारात्मक परिणाम दिसून येतो. मंत्रांचा जप केल्याने मनाच्या शरीरावर सकारात्मक प्रभाव पडतो तसेच रोगप्रतिकारशक्ती वाढते.

जप केल्याने मेंदूवर सकारात्मक परिणाम: विद्युत अभियांत्रिकी विभाग, IIT इंदोर यांनी केलेल्या संशोधनातून असे दिसून आले आहे की, हरे कृष्ण मंत्राचा 108 वेळा जप (Chant Hare Krishna Mantra 108 times) केल्याने मेंदूवर सकारात्मक परिणाम होतो. त्याचे पठण केल्याने शांती आणि आनंदाची भावना निर्माण होते आणि व्यक्तीचा तणाव कमी होतो. आयआयटी इंदोर इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग विभागाने केलेल्या संशोधनासाठी टीमने संस्थेतीलच 37 जणांची निवड केली.

जप करण्यापूर्वी आणि नंतरच्या परिस्थितीचे मूल्यांकन: संशोधन संघाचे प्रमुख डॉ. राम बिलास पाचोरी यांच्या मते, मेंदू पाच प्रकारचे फ्रिक्वेन्सी बँड सिग्नल मेंदूमधून उत्सर्जित करतो. असे दिसून आले की, यातील अल्फा फ्रिक्वेन्सी बँड शांतता आणि विश्रांतीसाठी शांतता दर्शवतात. अल्फा बँडच्या जपानंतर बीटा फ्रिक्वेन्सी बँड चिंता आणि तणाव दर्शवितो. मंत्र जपाने अल्फा बँड वाढतो आणि बीटा पॉवर कमी होते. ब्रेन सिग्नल (Brain Signal) आधी आणि नंतर 90-90 सेकंद एकाच स्थितीत नोंदवले गेले.

रोगप्रतिकारशक्ती वाढते: संशोधन कार्यादरम्यान असे समोर आले की, मंत्रांचा जप केल्याने मेंदूवर सकारात्मक परिणाम होतो, त्यामुळे मंत्रजप केल्याने व्यक्तीच्या शरीरात रोगप्रतिकारशक्ती वाढते. अनेक आजार बरे करणे शक्य आहे. शांती मिळवून मनावर सकारात्मक परिणाम होऊन शरीरात होणारे अनेक आजार बरे होऊ शकतात.