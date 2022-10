बर्न (स्वित्झर्लंड) : सेरेबेलमसुद्धा ( Cerebellum ) मेंदूच्या इतर भागांव्यतिरिक्त, मेंदूतील ( Cerebrum is Important Role to Play in Remembering in Brain ) भावनिक अनुभव लक्षात ठेवण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका( Cerebrum is Most Importent Role ) बजावते, असे स्विस अभ्यासातून निदर्शनास आले. मानवी मेंदूचा सेरेबेलम आधीच हालचालींच्या नियमनाशी संबंधित असल्याचे ज्ञात आहे. तथापि, स्वित्झर्लंडच्या बासेल विद्यापीठातील संशोधकांना असे आढळले आहे की, ते स्मृती निर्मिती आणि साठवणीतदेखील महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहेत.

संशोधकांनी 1,418 सहभागींना भावनिक आणि तटस्थ प्रतिमा दाखवल्या आणि चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग वापरून त्यांची मेंदूची क्रिया रेकॉर्ड केली. नंतर आयोजित केलेल्या मेमरी चाचणीमध्ये, सकारात्मक आणि नकारात्मक प्रतिमा तटस्थ प्रतिमांपेक्षा अधिक चांगल्या प्रकारे लक्षात ठेवल्या गेल्या, असे निवेदनात म्हटले आहे. सकारात्मक आणि नकारात्मक दोन्ही भावनिक अनुभव विशेषतः स्मृतीमध्ये चांगले साठवले जातात. ही घटना जगण्यासाठी महत्त्वाची आहे कारण भविष्यात त्या टाळण्यासाठी लोकांना धोकादायक परिस्थिती लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे.

भावनिक प्रतिमांचे सुधारित संचयन सेरेब्रमच्या भागात मेंदूच्या क्रियाकलाप वाढीशी जोडलेले आहे जे आधीच एक भूमिका बजावण्यासाठी ओळखले जातात. मागील अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की अमिगडाला नावाची मेंदूची रचना, जी भावनांच्या प्रक्रियेत महत्त्वपूर्ण आहे, या घटनेत मध्यवर्ती भूमिका बजावते. भावना अमिगडाला सक्रिय करतात, ज्यामुळे सेरेब्रमच्या विविध भागात माहिती साठवणे सुलभ होते.

तथापि, संघाने सेरेबेलममध्ये वाढलेली क्रिया देखील ओळखली. संशोधक हे दाखवून देऊ शकले की सेरेबेलम भावनिक प्रतिमांच्या वर्धित संचयनाच्या प्रक्रियेदरम्यान सेरेब्रमच्या विविध भागांशी मजबूत संवाद दर्शविते. सेरेबेलमला मेंदूच्या सिंग्युलेट गायरसकडून माहिती मिळते जी भावनांच्या आकलनात आणि मूल्यमापनात महत्त्वाची असते.

शिवाय, ते अमिगडाला आणि हिप्पोकॅम्पससह मेंदूच्या विविध भागांना सिग्नल पाठवते. नंतरचे मेमरी स्टोरेजमध्ये मध्यवर्ती भूमिका बजावते. हे परिणाम सूचित करतात की सेरेबेलम हा नेटवर्कचा एक अविभाज्य घटक आहे जो भावनिक माहितीच्या सुधारित स्टोरेजसाठी जबाबदार आहे, असे अभ्यासाचे प्रमुख डॉमिनिक डी क्वेर्वेन म्हणाले.

जरी भावनिक घटनांसाठी सुधारित स्मरणशक्ती ही जगण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण यंत्रणा असली तरी, त्याचे तोटे आहेत. अत्यंत नकारात्मक अनुभवांच्या बाबतीत, यामुळे वारंवार चिंता होऊ शकते. याचा अर्थ असा आहे की पोस्ट-ट्रॉमॅटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर सारख्या मानसिक स्थिती समजून घेण्यासाठी निष्कर्ष देखील संबंधित असू शकतात, त्यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे.

प्रोसिडिंग्ज ऑफ द नॅशनल अॅकॅडमी ऑफ सायन्सेस (PNAS) मध्ये प्रकाशित झालेल्या या अभ्यासाचे नेतृत्व प्रोफेसर डॉमिनिक डी क्वेर्वेन आणि प्रोफेसर अँड्रियास पापासोतिरोपौलोस यांनी केले आहे आणि भावनिक अनुभव साठवण्यात सेरेबेलमची भूमिका तपासली आहे. सध्याचा अभ्यास बेसल विद्यापीठ आणि युनिव्हर्सिटी सायकियाट्रिक क्लिनिक्स (UPK) बेसल येथील रिसर्च प्लॅटफॉर्म आण्विक आणि संज्ञानात्मक न्यूरोसायन्सेस (MCN) द्वारे आयोजित मोठ्या प्रमाणावर संशोधन प्रकल्पाचा भाग आहे. या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट भावनिक आणि संज्ञानात्मक प्रक्रियांची अधिक चांगली समज प्राप्त करणे आणि मूलभूत संशोधनापासून क्लिनिकल प्रकल्पांमध्ये परिणाम हस्तांतरित करणे हे आहे. (पीटीआय)