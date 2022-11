नवी दिल्ली : भारतात, कोलोरेक्टल कॅन्सर ( Colorectal Cancer ), जो प्रथम आतड्यात किंवा गुदाशयात दिसून ( Colorectal Cancer which First Appears in Colon ) येतो. मृत्यूला कारणीभूत ( Inflammatory Intestinal Conditions ) असलेला सहावा सर्वात सामान्य कर्करोग ( Colorectal Cancer Which First Appears in Rectum ) आहे. हे सामान्यतः वृद्ध व्यक्तींना ( Type 2 Diabetes ) प्रभावित करते आणि जेव्हा कोलोनिक पेशी अनियंत्रित होतात (45 वर्षांपेक्षा जास्त) तेव्हा होतो. कोलनच्या आत उद्भवणारे पॉलीप्स सामान्यत: या प्रकारच्या कर्करोगाचे अग्रदूत असतात. कालांतराने, हे पॉलीप्स कर्करोगाच्या पेशींमध्ये विकसित होतात. जेव्हा कोलनच्या निरोगी पेशींचा डीएनए बदलतो आणि पेशी एकत्र तयार होतात तेव्हा ट्यूमर तयार होतो. या कर्करोगाच्या पेशी कालांतराने विस्तारतात, शेजारच्या निरोगी ऊतींवर आक्रमण करतात आणि विनाश करतात.

कोलोरेक्टल कॅन्सरचा कुठलीही कौटुंबिक पार्श्वभूमी नसतानासुद्धा हा आजार होऊ शकतो : कोलोरेक्टल कॅन्सरचे कोणतेही कारण ज्ञात नसले तरी, या आजाराचा कौटुंबिक इतिहास नसलेल्यांमध्ये बहुतेक प्रकरणे आढळतात. तथापि, आजार असलेल्या तीन व्यक्तींपैकी एकाला कोलोरेक्टल कर्करोगाचा अनुभव घेतलेले पालक, भाऊ किंवा मूलदेखील आहे. यामुळे भूतकाळात कोलोरेक्टल कर्करोग झालेल्या लोकांसाठी धोका वाढतो. वाढलेल्या जोखमीची कारणे नेहमीच स्पष्ट होत नाहीत, जरी एकापेक्षा जास्त पालक, भावंड किंवा मुलाला कर्करोगाने बाधित झाल्यास किंवा त्यांच्या नातेवाईकांना ५० पेक्षा लहान असताना कर्करोग झाला असेल तर धोका जास्त असतो.

या आजाराचा धोका टाळण्यासाठी वयाच्या ४५ वर्षांपूर्वी तपासणी सुरू करण्याची गरज : तुम्ही तुमच्या डॉक्टरांशी बोलले पाहिजे आणि तुमच्या कुटुंबातील सदस्यांना एडिनोमॅटस पॉलीप्स किंवा त्यांचा इतिहास असल्यास वयाच्या ४५ वर्षांपूर्वी तपासणी सुरू करण्याची गरज आहे. जर तुम्हाला कोलोरेक्टल कॅन्सर झाला असेल, तर तुम्ही तुमच्या जवळच्या कुटुंबाला सांगावे जेणेकरून ते स्क्रीनिंग सुरू करू शकतील कोलोरेक्टल कॅन्सरमध्ये अनेक लक्षणे आणि जोखीम घटक आहेत, ज्यामुळे ते लवकर ओळखण्यात मदत होऊ शकते.

यात समाविष्ट लक्षणे : आतड्याच्या सवयींमध्ये सतत बदल अतिसार किंवा बद्धकोष्ठता आणि स्टूलमध्ये बदल होणे हे याचे प्रमुख लक्षण आहे. रक्त किंवा गुदाशय रक्तस्त्राव मल यामध्ये साठणे. ओटीपोटात सतत अस्वस्थता जसे की पेटके, गॅस किंवा वेदना होणे. थकवा किंवा वजन कमी होणे. कोलोरेक्टल कॅन्सरची लक्षणे आकारानुसार आणि मोठ्या आतड्यातील स्थानानुसार प्रत्येक रुग्णामध्ये बदलतात. कोलन कॅन्सर असलेल्या अनेक लोकांना रोगाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात कोणतीही लक्षणे दिसत नाहीत.

हा आजार होण्याचा धोका : म्हातारपणी कोलन कॅन्सरचे निदान कोणत्याही वयात केले जाऊ शकते. परंतु, हे बहुतेक 50 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या लोकांमध्ये आढळते. निदानामागे कोणतेही विशिष्ट कारण नाही कारण तरुणांमध्येही ही संख्या वाढत आहे.

वैयक्तिक इतिहास : जर तुम्हाला आधीच कोलन कॅन्सर किंवा कॅन्सर नसलेले पॉलीप्स झाले असतील तर तुम्हाला भविष्यात कोलन कॅन्सर होण्याचा धोका जास्त असतो.

दाहक आतड्यांसंबंधी स्थिती : यामध्ये क्रोहन रोग आणि अल्सरेटिव्ह कोलायटिससारख्या रोगांचा समावेश आहे. ज्यामुळे तुमचा कोलन कर्करोगाचा धोका वाढू शकतो.

अनुवांशिक सिंड्रोम : आनुवंशिक सिंड्रोम जसे की, फॅमिलीअल एडेनोमॅटस पॉलीपोसिस (एफएपी), आणि लिंच सिंड्रोम, ज्याला आनुवंशिक नॉनपॉलीपोसिस कोलोरेक्टल कॅन्सर (एचएनपीसीसी) म्हणून ओळखले जाते, अशा आनुवंशिक सिंड्रोममुळे कोलन कर्करोगाची फारच कमी टक्केवारी उद्भवते.

कौटुंबिक इतिहास : तुमच्या रक्तातील नातेवाईक ज्याला हा आजार झाला असेल, तर कोलोरेक्टल कॅन्सरचा धोका वाढतो. जर कुटुंबातील एकापेक्षा जास्त सदस्यांना कोलन कॅन्सर असेल तर धोका अधिक असतो.

बैठी जीवनशैली : जे लोक निष्क्रिय आहेत किंवा जास्त चरबीयुक्त किंवा कमी फायबरयुक्त आहार घेतात, त्यांना कोलन कर्करोगाचा धोका वाढतो. अल्कोहोलचे सेवन आणि जास्त धूम्रपान केल्याने तुम्हाला जास्त धोका असतो. निरोगी जीवनशैलीचे पालन करणे आणि नियमित शारीरिक हालचाली केल्याने तुमचा धोका कमी होऊ शकतो.

टाइप 2 मधुमेह : टाइप 2 मधुमेह असलेल्या रुग्णांना (इन्सुलिनवर अवलंबून नसलेल्या) कोलोरेक्टल कर्करोगाचा धोका वाढतो.

लठ्ठपणा : जे लोक लठ्ठ आहेत त्यांना जास्त धोका असतो आणि सामान्य वजन असलेल्या लोकांच्या तुलनेत कमी अनुकूल परिणाम असतात.

रेडिएशन थेरपी : पूर्वीच्या कर्करोगांवर उपचार करण्यासाठी जेव्हा ही थेरपी पोटाच्या दिशेने निर्देशित केली जाते तेव्हा कोलन कर्करोगाचा धोका वाढतो. तुम्ही स्वतःला कोलन कॅन्सरपासून कसे वाचवू शकता? कोलन कॅन्सरपासून बचाव करण्यासाठी तुम्ही अनेक सावधगिरीचे उपाय अवलंबू शकता. स्क्रिनिंग - 45 वर्षांच्या वयानंतर दर 10 वर्षांनी पारंपरिक कोलोनोस्कोपीद्वारे कोलन कर्करोगाची कोणतीही चिन्हे किंवा लक्षणे दिसण्यापूर्वी तपासणी करण्याची शिफारस केली जाते.

डॉक्टरांनी इतर अनेक चाचण्यादेखील समाविष्ट केल्या आहेत ज्यात समाविष्ट आहे. कोलोनोस्कोपी - हा एक प्रकारचा स्क्रीनिंग आहे जेथे कोलोन आणि गुदाशयाच्या प्रतिमा मिळविण्यासाठी कोलोनोस्कोपचा वापर केला जातो. ही पद्धत कोलन कॅन्सर स्क्रीनिंगमध्ये "गोल्ड स्टँडर्ड" मानली जाते कारण तिची अचूकता आणि त्याच वेळी वाढ काढून टाकण्याच्या तुमच्या डॉक्टरांच्या क्षमतेमुळे.

व्हर्च्युअल/सीटी कोलोनोस्कोपी : या पद्धतीत डॉक्टर कॉम्प्युटेड टोमोग्राफी (CT) स्कॅन वापरतात एकदा कोलन किंचित फुगले की स्पष्ट प्रतिमा प्रदान करतात.

लवचिक सिग्मॉइडोस्कोपी : हे कोलन पाहण्यासाठी प्रकाश आणि कॅमेरा लेन्स किंवा सिग्मॉइडोस्कोप वापरते.

फेकल ऑकल्ट ब्लड टेस्ट (FOBT) : ही स्क्रीनिंग पद्धत कोलन तपासण्यासाठी लाईट आणि कॅमेरा लेन्स किंवा सिग्मोइडोस्कोप वापरते. या चाचणीद्वारे, डॉक्टर रक्ताचे सूक्ष्म ट्रेस शोधू शकतात जे घरी सामान्य आतड्यांसंबंधी हालचाली दरम्यान दिसू शकत नाहीत.

डीएनए स्टूल चाचणी : हे कोलोरेक्टल कर्करोग सूचित करू शकणार्‍या कोणत्याही अनुवांशिक बदलांसाठी स्टूलच्या नमुन्याचे विश्लेषण करण्यात मदत करते.

जीवनशैलीत बदल : तुमचे मद्यपान नियंत्रित करणे, धूम्रपानास आळा घालणे, निरोगी वजन राखणे आणि नियमित व्यायाम हे काही प्रतिबंधात्मक उपाय आहेत ज्याद्वारे तुम्ही तुमच्या कोलन कर्करोगाचा धोका कमी करू शकता.