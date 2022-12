हैद्राबाद : हिवाळा हा इतर ऋतूंच्या तुलनेत आल्हाददायक ( Expert Opinion on Joint Pain in Cold Weather ) असतो. प्रत्येकजण थंडीचा आनंद ( Problem of Bone Pain Increases in Cold Weather ) घेतो. परंतु, संधिवात आणि ऑस्टियोआर्थरायटिस यांसारख्या ( Bone Diseases Should Take Special Care in This Season ) हाडांच्या आजाराशी संबंधित ( Expert Opinion on Joint Pain in Cold Weather ) रुग्णांना थंडीच्या वातावरणात हाडांशी संबंधित अनेक समस्यांना ( Joint Pain in Cold Weather ) तोंड द्यावे लागते. थंडीत ( Problem of Bone Pain Increases in Cold Weather ) सांधेदुखीची समस्या वाढते. शेवटी हा त्रास कसा टाळायचा किंवा काय खबरदारी घ्यायला हवी. चला जाणून घेऊया यावर तज्ज्ञांचे मत.

ऑर्थोपेडिक डॉ. सुरेंद्र शुक्ला याविषयी काय म्हणतात : थंडीत सांधेदुखीवर तज्ज्ञांचे मत काय आहे ते आपण पाहणार आहोत. थंडीमध्ये हाडांचा त्रास का होतो? ऑर्थोपेडिक डॉ. सुरेंद्र शुक्ला सांगतात की, "उन्हाळा आणि पावसाळ्याऐवजी थंडी हा आल्हाददायक ऋतू मानला जातो. पण यावेळी, विशेषत: वृद्धापकाळात हाडांशी संबंधित रुग्ण असलेल्या लोकांमध्ये त्यांच्यामध्ये हाडांचे दुखणे सुरू होते. संधिवात आणि ऑस्टियोआर्थरायटिस यांसारख्या हाडांच्या आजाराशी संबंधित रुग्णांमध्ये थंड हवामानात हाडे आणि सांधेदुखी वाढते. हाडांचे आजार असलेल्या रुग्णांनी ते टाळणे आणि खबरदारी घेणे आवश्यक आहे.

हिवाळ्यातील थंडीमध्ये संधीवातासारखे आजार बळावतात; पाहुयात यावरील संरक्षण आणि उपाय

कोणत्या रुग्णांना समस्या आहेत : हाडे आतून दुखणे याला संधिवात म्हणतात. स्त्रियांमध्ये गाउट अधिक सामान्य आहे. 40 ते 60 वर्षांच्या वयात हा आजार दिसून येतो. हे गोर्‍या लोकांमध्ये जास्त होते. सांधेदुखी त्यांना लवकरच सुरू होते. अशा परिस्थितीत ते टाळणे आवश्यक आहे. ऑस्टियोआर्थरायटिस हा एक डिजनरेटिव्ह रोग आहे, जो 50 वर्षांनंतरच दिसून येतो. शरीराचा मणका, गुडघा, नितंब अशा गोष्टी जीर्ण होतात. त्यामुळे थंडीतही सांधेदुखी सुरू होते. थंडीच्या काळात हे टाळण्यासाठी आतील पोशाख किंवा उबदार कपड्यांचा आधार घ्यावा. उघड्या आणि थंड ठिकाणी अजिबात जाऊ नये.