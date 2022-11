हैदराबाद: थंड वाऱ्याचा वेग वाढला. यामुळे प्रत्येकाला काहीही गरम खायला हवे असते. काही लोकांकडे आता आणि नंतर शिजवण्याची लक्झरी नसते, आणि काही लोकांना आश्चर्य वाटते की, ते ते का फेकून देतात... एकदा शिजवले की ते पुन्हा पुन्हा गरम करतात. पोषणतज्ञ म्हणतात की, असे करणे धोकादायक आहे. चला तर सविस्तर माहिती जाणून घेवूया. (Be careful if you reheat food frequently It can be dangerous)

1. पोषक तत्वे देखील नष्ट होतात: जर उरलेला भात (leftover rice) असेल तर तुम्ही ते सर्व एकाच वेळी शिजवले तर तुम्ही भांडी धुत नाही. तुम्ही शिजवलेला भात पुन्हा पुन्हा गरम करून खाता का? खात असाल तर असे करू नका. कारण त्यातील बॅक्टेरिया विषारी पदार्थ सोडतात ज्यामुळे ते विषारी बनते. पोषक तत्वे देखील नष्ट होतात. (Nutrients are also lost)

2. कर्करोग होतो: हिरव्या भाज्या आणि गाजर जास्त शिजवून दुसऱ्यांदा गरम करणे योग्य नाही. यामध्ये असलेले लोह, नायट्रेट्स आणि इतर पोषक घटक शरीराला काहीही फायदा न होता हानिकारक बनतात. कार्सिनोजेनिक गुणधर्म बाहेर पडतात आणि कर्करोग होतो. जर ते खूप आवश्यक असेल तर, तुम्ही वाडगा चांगल्या उकळलेल्या पाण्यात टाकू शकता आणि ते गरम झाल्यावर खाऊ शकता. (Cancer occurs)

3. त्यातील प्रथिने नष्ट होतात: अंडीही शिजवल्यानंतर लगेच खावीत. ते कोणत्याही परिस्थितीत पुन्हा गरम केले जाऊ नयेत. तसे केल्यास पोषकद्रव्ये वाया जातील. अंड्यांमध्ये मुबलक प्रमाणात असलेले नायट्रोजन कर्करोगास कारणीभूत मुक्त रॅडिकल्स सोडते. तसेच चिकन दुसऱ्यांदा गरम केल्यास त्यातील प्रथिने नष्ट होतात. (Proteins are destroyed)

4. पचनाच्या समस्या आणि इतर आजार होऊ शकतात: भरपूर प्रथिने असलेले मशरूम शिजवल्यानंतर लगेच खावेत. स्टोरेज आणि पुन्हा गरम करणे दोन्ही अयोग्य आहेत. असे केल्यास, त्यातील प्रथिने तुटून ऑक्सिडाइज्ड नायट्रोजन आणि मुक्त रॅडिकल्स जोडले जातात. त्यामुळे पचनाच्या समस्या आणि इतर आजार होऊ शकतात. (Digestive problems and other ailments may occur)