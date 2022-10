जिलॉन्ग / ऑस्ट्रेलिया : कोविड महामारीच्या संपूर्ण ( Lockdown Time is a Headache ) काळात, ( Types Anxiety Facing by Children ) अनेक कुटुंबांनी शाळा, बालसंगोपन, सामाजिक ( Treatments on Anxiety ) साहाय्य सेवा आणि प्रिय क्रियाकलाप ( Fears about COVID 19 in Children ) यासारख्या गोष्टींमध्ये व्यत्यय अनुभवत असताना कोविड, रोजगार आणि लॉकडाऊन या सर्व भीतीने संघर्ष केला आहे. हे काहींसाठी तणावपूर्ण, तर इतरांसाठी अत्यंत क्लेशकारक आहे. त्यामुळे साथीच्या ( Look For and Some Treatments to Consider ) आजारादरम्यान, ( Anxiety Can Look Different in Children ) विशेषत: लॉकडाऊनमध्ये असताना अनेक मुलांना चिंतेचा त्रास झाला. मुलांमध्ये हा एकप्रकरचा विलक्षण बदल झालेला पाहायला मिळाला, पाहूयात या काळात मुलांमध्ये कशा पद्धतीने चिंता वाढली.

आजूबाजूच्या परिस्थितीचा मुलांच्या मानसिक आरोग्यावर विलक्षण परिणाम : संशोधननुसार असे समोर आले की, काही कुटुंबे विशेषतः असुरक्षित होती. ज्यांना आर्थिक ताण, निकृष्ट दर्जाचे घर, एकाकीपणा, आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या मानसिक आरोग्याच्या समस्या आणि जोडप्यांमधील संघर्षाचा अनुभव आला. त्यांनी कालांतराने मुलांचे आणि पालकांचे मानसिक आरोग्य अधिक वाईट झाल्याची नोंद केली. साथीच्या आजारादरम्यान संघर्ष केलेल्या कुटुंबांना आणि मुलांना कोविड-सामान्य जीवनात परत येण्यासाठी अतिरिक्त समर्थनाची आवश्यकता असू शकते. मग मुलामध्ये चिंतेची चिन्हे कोणती आहेत, आणि चिंतेचा अनुभव घेत असलेल्या मुलास तुम्ही सर्वोत्तम कसे समर्थन देऊ शकता? मुलाची चिंता कशी ओळखावी? लहान मुलांसाठी आणि वयानुसार चिन्हे बदलू शकतात. परंतु, त्यात हे समाविष्ट असू शकते.

मुलांमधील चिंतेची लक्षणे : पूर्वी साध्य करता येण्याजोगी परिस्थिती किंवा क्रियाकलाप टाळणे (उदाहरणार्थ, एकेकाळच्या आवडत्या नृत्य किंवा खेळाच्या क्रियाकलापांना जाण्यास नकार देणे). भावनांच्या नियमनात बदल (उदाहरणार्थ, राग किंवा चिडचिड वाढणे). हात ओले होणे, नखे चावणे, आणि /किंवा चिकट वर्तन इत्यादी शारीरिक लक्षणे जसे की डोकेदुखी, पोटदुखी आणि/किंवा थकवा. रोजच्या जीवनात व्यत्यय, जसे की एकाग्रता, झोप आणि/किंवा भूक.

वैद्यकीयदृष्ट्या, आम्ही विचार करू : प्रत्येक वर्तनाची वारंवारता (आपल्याला ते किती वेळा लक्षात येते. तीव्रता ते किती व्यत्यय आणणारे किंवा परिणामकारक होते. आपल्याला लक्षणे दिसल्याचा कालावधी. बदल किंवा संक्रमणाला प्रतिसाद म्हणून अनेक तरुणांचा दिवस चिंताग्रस्त असतो, जसे की नवीन शाळेत सुरुवात करणे. परंतु, कमी लोकांना दोन आठवड्यांपेक्षा जास्त काळ सतत चिंता जाणवेल.

मुलांच्या चिंतेवर उपचार : लहान मुलांशी संभाषण सुरू करा. पालकांना भीती वाटू शकते की, त्यांच्या मुलाच्या भावनांबद्दल बोलल्याने परिस्थिती आणखी वाईट होईल, परंतु असे क्वचितच घडते. भावनांबद्दल बोलणे सहसा मुलांना त्यांना सोडण्यास मदत करते. बोलण्याने मुलांना त्यांच्या भावनांचे नियमन करण्यासदेखील मदत होते. जर तुमचे मूल संघर्ष करीत असेल आणि तुम्ही काळजीत असाल की, त्यांना चिंतेची चिन्हे दिसत आहेत, तर त्यांना लवकर मदत मिळण्यासाठी व्यावसायिकांशी बोलणे योग्य आहे. ऑस्ट्रेलियामध्ये, तीन मार्ग आहेत.

खासगी मानसशास्त्रज्ञांना भेटून कार्यक्रम आयोजित करा : प्रथम, आपण आपल्या मुलासाठी खासगी मानसशास्त्रज्ञांना भेटण्यासाठी रेफरल आयोजित करण्यासाठी आपल्या जीपीशी बोलू शकता. तुमचा जीपी तुमच्या मुलाला एक मानसिक आरोग्य सेवा योजना लिहू शकतो. ज्यामध्ये दरवर्षी दहा सवलत सत्रे उपलब्ध होतात. दुसऱ्या शब्दांत, मानसशास्त्रज्ञ फीचा एक भाग मेडिकेअरद्वारे कव्हर केला जाईल. दुसरे, मूल्यांकन आणि समर्थनासाठी तुम्ही तुमच्या मुलाचे प्रारंभिक शिक्षण किंवा शाळेतील शिक्षकांशी बोलू शकता. तिसरे, लक्षणे गंभीर असताना, तुम्ही तुमच्या स्थानिक मुलाशी आणि किशोरवयीन मुलांशी संपर्क साधू शकता. सल्ला आणि शक्यतो उपचारांसाठी मानसिक आरोग्य सेवा.

साथीच्या काळात अनेकांवर सर्व क्षेत्रात चिंतेचे वातावरण होते : साथीच्या रोगाने आरोग्य सेवांवर ताण आणला आहे. मानसशास्त्रज्ञ आणि इतर तज्ज्ञांना भेटण्यासाठी बर्‍याचदा लांब प्रतीक्षा याद्या असतात. तुम्ही वाट पाहत असताना, आम्ही पुराव्यावर आधारित ऑनलाइन सपोर्ट पाहण्याची शिफारस करतो आणि लक्षणांपासून मुक्त होण्यासाठी मूलभूत गोष्टी आहेत याची खात्री करा. मुलांसाठी ऑनलाइन समर्थन येथे मिळू शकते. 8-17 वर्षे वयाच्या मुलांसाठी एक कार्यक्रम चिंता, यूथ मूडजिम (उदासीनता आणि चिंतेची लक्षणे टाळण्यासाठी आणि व्यवस्थापित करण्यासाठी संवादात्मक स्वयं-मदत पुस्तक, BITE BACK (1316 वर्षे वयोगटातील किशोरवयीन मुलांसाठी आरोग्य वाढवण्यासाठी आणि नैराश्य आणि चिंता टाळण्यासाठी एक कार्यक्रम). पालकांसाठी ऑनलाइन समर्थन मिळू शकते.

मुलांच्या भावनांचा आदर करावा : येथे लहान मुलांसाठी ट्यूनिंग (पालकत्वाचा कार्यक्रम पालक/काळजी घेणारे आणि त्यांची मुले यांच्यातील भावनिक संबंधावर केंद्रित, लहान मुलांपासून ते किशोरवयीन मुलांपर्यंत), पालकांमध्ये भागीदार (उदासीनता आणि चिंता टाळण्यासाठी तुमच्या किशोरवयीन मुलाचे 12-17 वर्षे वाढ करण्यात मदत करण्यासाठी डिझाइन केलेला कार्यक्रम ), सर्कल ऑफ सिक्युरिटी पॅरेंटिंग (पालक-मुलाची जोड मजबूत करून मुलांचा विकास सुधारण्यासाठी एक कार्यक्रम, 0-12 वर्षे), ट्रिपल पी पॉझिटिव्ह पॅरेंटिंग प्रोग्राम (पालकांना वागणूक टाळण्यासाठी आणि उपचार करण्यासाठी शिक्षित करण्यासाठी कार्यक्रम आणि भावनिक समस्या).

चिंतेसाठी मूलभूत लक्षण आराम : तुमच्या मुलाची चिंता कमी करण्यासाठी तुम्ही अनेक गोष्टींचा प्रयत्न करू शकता. त्यांना पुरेशी झोप आणि दैनंदिन शारीरिक क्रियाकलाप मिळत असल्याची खात्री करा : मार्गदर्शक तत्त्वे दर्शवतात की, 5-17 वर्षे वयोगटातील मुलांना नऊ ते 11 तास झोप आणि दररोज किमान एक तास व्यायाम आवश्यक आहे. ते चांगले खात असल्याची खात्री करा. संशोधन दरम्यानचे दुवे दर्शविते काही खाद्यपदार्थ आणि मानसिक आरोग्य, त्यामुळे तुमच्या मुलाकडे दररोज विविध प्रकारच्या ताज्या भाज्या, फळे, शेंगा आणि प्रथिने आहेत याची खात्री करा.

मुलाला मित्रांशी संवाद साधू द्या : तुमच्या मुलाला मित्रांशी कनेक्ट होण्यास मदत करा. मुलांच्या निरोगी विकासासाठी, आरोग्य सुधारण्यासाठी आणि चिंतेची लक्षणे कमी करण्यासाठी सामाजिक संबंध महत्त्वाचे आहेत. आणि नैराश्य. आपल्या मुलास समवयस्कांशी जोडलेले आणि गुंतलेले राहण्यास मदत करणे महत्त्वाचे आहे. आपल्या मुलाला ज्या परिस्थितीची भीती वाटते त्या परिस्थितीकडे हळूहळू, हळूहळू परत येणे. लॉकडाऊनमुळे काही मुलांसाठी व्यस्त, गजबजलेल्या आणि संभाव्यतः जबरदस्त वातावरणात परत येणे कठीण झाले आहे जसे की शाळा किंवा उत्तेजक अतिरिक्त क्रियाकलाप. जर एखादे मूल संघर्ष करीत असेल, तर ते हळूहळू, नियंत्रित दराने हळूहळू परताव्याची योजना आखण्यास मदत करते.

पालकांनी मुलाला जाणून घेण्याचा प्रयत्न करा : पालक आणि काळजी घेणारे हे मुलांच्या जीवनात महत्त्वाचे लोक असतात. जरी मुले किशोरवयीन होतात. निर्णयाशिवाय आणि समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न न करता ऐकण्यासाठी उपलब्ध असणे आपल्या मुलास त्यांच्या भावनांवर प्रक्रिया करण्यात मदत करू शकते आणि त्यांच्या स्वतःच्या क्षमतेवर विश्वास निर्माण करू शकते.