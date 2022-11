हैद्राबाद : लठ्ठपणा विरोधी दिन : लठ्ठपणा विरोधी दिवस (अँटी-ओबेसिटी डे 2022) दरवर्षी 26 नोव्हेंबर ( Anti Obesity Day 2022 ) रोजी साजरा केला जातो. हा दिवस साजरा करण्यामागचा मुख्य उद्देश ( What are 3 Reasons For The Obesity Problem ) म्हणजे लठ्ठपणा आणि त्याच्या आजारांबद्दल लोकांमध्ये जागरुकता ( Is There an Obesity Awareness Day ) वाढवणे (अँटी ओबेसिटी डे मधुमेहापासून कर्करोगाच्या जोखमीपर्यंत). काही लोकांचे वजन कमी कालावधीत खूप वाढते ( Awareness Among People About Obesity ) आणि त्यामुळे शरीरात विविध आजार होतात. लठ्ठपणामुळे आपल्या शरीरात कोणकोणते आजार होऊ शकतात ते जाणून घेऊया.

कोरोनरी आर्टरी डिसीज : इस्केमिक स्ट्रोक आणि कोरोनरी आर्टरी डिसीज हे धोकादायक आहेत. लठ्ठपणा हे त्यामागील मुख्य कारण आहे. येथेच रक्तवाहिन्यांमध्ये चरबी आणि कोलेस्टेरॉल तयार होण्यास सुरुवात होते. ज्यामुळे स्ट्रोकचा धोका वाढतो. आरोग्य तज्ज्ञांच्या मते, लठ्ठपणामुळे रक्तदाब, कोलेस्ट्रॉल आणि हृदयविकाराचा धोका वाढतो.

टाइप 2 मधुमेह : टाइप 2 मधुमेह असलेले बहुतेक लोक जास्त वजन किंवा लठ्ठ असतात. तज्ज्ञांच्या मते, वजन कमी करणे, संतुलित आहार, पुरेशी झोप आणि अधिक व्यायामामुळे टाइप 2 मधुमेहाचा धोका कमी होतो (लठ्ठपणा जागरूकता दिवस आहे का).

पित्ताशयाचे आजार : आरोग्य तज्ज्ञांच्या मते, लठ्ठ लोकांमध्ये पित्ताशय, पित्ताशयाचे आजार किंवा दगड होण्याची शक्यता असते. या परिस्थितीत वजन कमी होणे सहसा वेगाने होत नाही. अन्यथा पित्ताशयाचा धोका आणखी वाढतो.

ऑस्टियोआर्थराइटिस : ऑस्टियोआर्थरायटिस गुडघे, नितंब किंवा पाठीवर परिणाम करते. लठ्ठपणामुळे सांध्यांवर अतिरिक्त दबाव पडतो. ज्यामुळे हाडे लवचिक होतात. वजन कमी केल्याने गुडघे, नितंब आणि पाठीच्या खालच्या भागावर दबाव कमी होतो आणि ऑस्टियोआर्थरायटिसची लक्षणे टाळता येतात.

स्लीप ऍप्निया : लठ्ठपणाशी थेट संबंधित आजार. यामुळे मोठ्याने घोरतात आणि झोपताना लोकांना नीट श्वास घेण्यास प्रतिबंध होतो. स्लीप एपनियामुळे दिवसा झोप न लागल्यामुळे हृदयविकार आणि स्ट्रोकचा धोका वाढतो.

इतर रोग : लठ्ठपणामुळे हृदय गती आणि यकृताच्या समस्यादेखील वाढतात. तज्ज्ञांच्या मते, लठ्ठ व्यक्तींनाही विशिष्ट प्रकारच्या कर्करोगाचा धोका असतो. यामुळे प्रजनन क्षमतादेखील खराब होऊ शकते. या अभ्यासात महिला वंध्यत्व आणि लठ्ठपणा यांच्यातील महत्त्वाचा संबंध आढळून आला. लठ्ठ लोकांमध्ये गंभीर लक्षणेदेखील असू शकतात.