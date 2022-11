सिडनी [ऑस्ट्रेलिया]: वजन कमी करणे (Weight Loss) हे कृतघ्न काम असू शकते, परंतु दक्षिण ऑस्ट्रेलिया विद्यापीठाच्या एका नवीन संशोधनात असे दिसून आले आहे की, मूठभर बदाम अतिरिक्त पाउंड कमी ठेवण्यास मदत करू शकतात. बदाम मानवी भूक कशी बदलू शकतात याचा अभ्यास करणार्‍या संशोधकांनी शोधून काढले की, 30-50 ग्रॅम बदामांचा स्नॅक लोकांना दररोज कमी किलोज्युल (kilojoules) वापरण्यास प्रोत्साहित करू शकतो.

उर्जेचा वापर: युरोपियन जर्नल ऑफ न्यूट्रिशनमध्ये (European Journal of Nutrition) प्रकाशित झालेल्या या अभ्यासात असे आढळून आले की, ज्यांनी उर्जा-समतुल्य कार्बोहायड्रेट स्नॅकऐवजी बदाम खाल्ले त्यांनी पुढील जेवणात त्यांच्या उर्जेचा वापर 300 किलोज्युल्सने कमी केला, त्यापैकी बहुतांश जंक फूडमधून आले. युनिएसएच्या अलायन्स फॉर रिसर्च इन एक्सरसाइज (Alliance for Research in Exercise), न्यूट्रिशन अँड अ‍ॅक्टिव्हिटी (ARENA) मधील डॉ शरयाह कार्टर म्हणतात की, संशोधन वजन व्यवस्थापनाबाबत मौल्यवान अंतर्दृष्टी प्रदान करते.

सार्वजनिक आरोग्याची प्रमुख चिंता: जास्त वजन आणि लठ्ठपणाचे दर ही सार्वजनिक आरोग्याची प्रमुख चिंता आहे. चांगल्या हार्मोनल प्रतिसादाद्वारे भूक सुधारणे हे वजन व्यवस्थापनाला चालना देण्यासाठी महत्त्वाचे असू शकते, असे डॉ. कार्टर म्हणाले. आमच्या संशोधनात भूक नियंत्रित करणारे संप्रेरक आणि काजू - विशेषत: बदाम - भूक नियंत्रणात कसे योगदान देऊ शकतात याचे परीक्षण केले.

नऊ अब्ज लोक जास्त वजनाचे: आम्हाला आढळले की, ज्या लोकांनी बदाम खाल्ले त्यांच्या भूक-नियमन करणार्‍या संप्रेरकांमध्ये बदल झाले आहेत. यामुळे अन्नाचे सेवन कमी होण्यास (300kJ) योगदान दिले असावे. ऑस्ट्रेलियामध्ये, 12.5 दशलक्ष प्रौढ-किंवा तीनपैकी दोन-जादा वजन किंवा लठ्ठ आहेत. संशोधनात असे दिसून आले आहे की, जगभरात नऊ अब्ज लोक जास्त वजनाचे आहेत, 650 दशलक्ष लठ्ठ आहेत.

लोकांच्या उर्जेच्या सेवनात लहान बदल होतात: बदामांमध्ये प्रथिने, फायबर आणि असंतृप्त फॅटी ऍसिडस् जास्त असतात, जे त्यांच्या गुणधर्मांमध्ये योगदान देऊ शकतात. कमी किलोज्युल का वापरण्यात आले हे स्पष्ट करण्यात मदत करतात. या अभ्यासाच्या निष्कर्षांवरून असे दिसून आले आहे की, बदाम खाल्ल्याने लोकांच्या उर्जेच्या सेवनात लहान बदल होतात.