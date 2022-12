लंडन : पाठीच्या कण्यासाठी (spinal cord) सर्वात धोकादायक जखमांवर उत्तम उपचार पर्याय लवकरच उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. आयर्लंडमधील लिमेरिक विद्यापीठातील शास्त्रज्ञांनी यासाठी आवश्यक असलेले नवीन संमिश्र जैविक साहित्य विकसित केले आहे. यात जिलेटिन, इम्युनोमोड्युलेटरी हायलुरोनिक ऍसिड आणि पेडॉट: पीएसएस (PEDOT: PSS) पॉलिमर असतात. शास्त्रज्ञांनी उघड केले की, मिश्रित जैविक सामग्री दुखापतीनंतर पाठीच्या कण्याला जलद पुनर्प्राप्ती आणि नवीन ऊतकांच्या निर्मितीमध्ये योगदान देते. (A better treatment for the spinal cord, PEDOT : PSS)

संशोधन महत्त्वाचे : प्रोफेसर कॉलिन्स यांनी स्पष्ट केले की, स्पाइनल कॉर्डची दुखापत ही व्यक्ती त्यांच्या जीवनकाळात सहन करू शकणार्‍या सर्वात दुर्बल दुखापतींपैकी एक आहे. जी व्यक्तीच्या जीवनातील प्रत्येक पैलूवर परिणाम करते. दुर्बल करणार्‍या विकारामुळे दुखापतीच्या पातळीच्या खाली अर्धांगवायू होतो आणि केवळ यूएसमध्ये, SCI रुग्णसेवेसाठी वार्षिक आरोग्यसेवा खर्च USD 9.7 बिलियन आहे. सध्या व्यापकपणे उपलब्ध उपचार नसल्यामुळे, शोधण्यासाठी या क्षेत्रात सतत संशोधन करणे महत्त्वाचे आहे. नवीन उपचार धोरणांसाठी संशोधन क्षेत्र टिशू अभियांत्रिकीकडे वळल्याने रुग्णाच्या जीवनाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी एक उपचार पद्धती अवलंबिली आहे.

शरीरातील पेशी प्रभावित: ऊती अभियांत्रिकी क्षेत्राचे उद्दिष्ट दान केलेल्या अवयवांच्या आणि ऊतींच्या कमतरतेच्या जागतिक समस्येचे निराकरण करणे आहे. ज्यामध्ये प्रवाहकीय बायोमटेरियल्सच्या रूपात एक नवीन प्रवृत्ती उदयास आली आहे. शरीरातील पेशी विद्युत उत्तेजनामुळे प्रभावित होतात. विशेषत: प्रवाहकीय स्वभावाच्या पेशी. जसे की कार्डियाक किंवा मज्जातंतू पेशी, प्राध्यापक कॉलिन्स यांनी स्पष्ट केले. संशोधक संघाने इलेक्ट्रोकंडक्टिव्ह टिश्यू-इंजिनीयर्ड स्कॅफोल्ड्सच्या वापरामध्ये वाढत्या रूचीचे वर्णन केले आहे जे सुधारित सेल वाढ आणि प्रसारामुळे उद्भवले आहे जेव्हा पेशी प्रवाहकीय मचानच्या संपर्कात येतात. (Cells in the body are affected by electrical stimulation)

उपचार धोरणे विकसित : असे उपचार धोरणे विकसित करण्यासाठी बायोमटेरियल्सची चालकता वाढवणे सामान्यत: प्रवाहकीय घटक जसे की कार्बन नॅनोट्यूब किंवा पेडॉट: पीएसएस (PEDOT: PSS) सारखे प्रवाहकीय पॉलिमर जोडण्यावर केंद्रित आहे. जो टिश्यू अभियांत्रिकी क्षेत्रात आजपर्यंत वापरला जाणारा व्यावसायिकरित्या उपलब्ध प्रवाहकीय पॉलिमर आहे. बर्नालमधील आणि यूएल (UL) च्या विज्ञान आणि अभियांत्रिकी विद्याशाखेतील पीएचडी उमेदवार, लीड लेखक अलेक्सांड्रा सेराफिन यांनी स्पष्ट केले.