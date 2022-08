नवी दिल्ली: सेक्स ( Sex ). विधानापेक्षा व्यक्त होण्यासारखे शब्द असू शकतात! आम्हाला त्याबद्दल बोलणे, त्याबद्दल ऐकणे किंवा ते आमच्या 'गोड' पद्धतीने करणे आवडते. आपल्या जोडीदाराची तीव्र इच्छा अनुभवण्याचा आणि सर्वात घनिष्ठ ठिकाणी प्रेम करण्याचा सेक्स हा सर्वोत्तम मार्ग ( Sex is the best way to love ) मानला जातो.

सेक्स ड्राइव्ह किंवा कामवासना एक उत्कृष्ट लैंगिक अनुभव ( Sex drive or libido ) घेण्याशी संबंधित आहे. तथापि, पुरुष आणि स्त्रिया दोघांनाही लैंगिक संबंधात कमी किंवा पूर्ण अनास्था असण्याची शक्यता असते. लैंगिक इच्छा कमी होण्यामागे अनेक अंतर्गत आणि बाह्य घटक कारणीभूत असतात, त्यात प्रमुख घटक म्हणजे औषधे, मग ती प्रिस्क्रिप्शन असो किंवा अंमली पदार्थ. येथे 7 औषधांची यादी आहे ज्यामुळे तुमच्यासाठी लैंगिक इच्छा कमी होते.

वेदनाशामक ( Painkillers ): जोखीम-मुक्त वेदनाशामक फक्त वेदना, तुमची लैंगिक इच्छा मारतात. पेनकिलर हे टेस्टोस्टेरॉन आणि पुरुष आणि स्त्रिया यांच्या लैंगिक पसंतींसाठी महत्त्वाचे असलेले विविध हार्मोन्सचे संचय कमी करण्यासाठी ओळखले जातात.

अँटी-डिप्रेसंट्स ( Anti-depressants ): ही औषधे नैराश्यावर उपचार करण्यासाठी वापरली जातात आणि कामवासना किलर म्हणून ओळखली जातात. कामवासना कमी होण्याशी संबंधित सर्वात सामान्य अँटीडिप्रेसंट-संबंधित लक्षणांमध्ये सेक्समध्ये रस कमी होणे, उशीर झालेला संभोग, विलंबित स्खलन किंवा संभोग नाही, अजिबात स्खलन न होणे आणि पुरुषांमध्ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन यांचा समावेश होतो.

गर्भनिरोधक गोळ्या ( Birth Control Pills ) : जेव्हा स्त्रिया तोंडी गर्भनिरोधक किंवा गर्भनिरोधक गोळ्या वापरतात तेव्हा ते कामवासना आणि लैंगिक इच्छेवर परिणाम करणारे लैंगिक हार्मोन्सचे स्तर कमी करू शकतात. त्यामुळे लैंगिक जीवनासाठी गर्भनिरोधक गोळ्या कमी उपयोगी पडतात.

स्टॅटिन आणि फायब्रेट्स ( Statins and Fibrates ) : प्रामुख्याने उच्च कोलेस्टेरॉलवर उपचार करण्यासाठी वापरले जातात, तथापि, ही औषधे मुख्यतः टेस्टोस्टेरॉन, इस्ट्रोजेन आणि इतर लैंगिक हार्मोन्सच्या उत्पादनामध्ये व्यत्यय आणू शकतात. स्टॅटिन्स आणि फायब्रेट्सच्या दुष्परिणामांच्या काही अभ्यासांनी असा निष्कर्ष काढला आहे की दोन्ही प्रकारच्या औषधांमुळे इरेक्टाइल डिसफंक्शन होऊ शकते.

बेंझोडायझेपाइन-ट्रँक्विलायझर्स ( Benzodiazepines-Tranquilizers ) : बेंझोडायझेपाइन, सामान्यत: शामक म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या, चिंता, निद्रानाश आणि स्नायूंच्या उबळांवर उपचार करण्यासाठी वापरली जातात. बेंझोडायझेपाइनचे शामक गुणधर्म लैंगिक स्वारस्य, उत्तेजना आणि संवेदना प्रभावित करतात. कमकुवत संभोग, वेदनादायक संभोग, स्खलन समस्या आणि स्थापना बिघडलेले कार्य यासारख्या दुष्परिणामांसह ते टेस्टोस्टेरॉनचे उत्पादन देखील व्यत्यय आणू शकतात.

रक्तदाब औषधे ( Blood Pressure Medications ): उच्च रक्तदाबामुळे एखाद्या व्यक्तीमध्ये लैंगिक बिघडलेले कार्य होऊ शकते. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, या स्थितीवर उपचार करण्यासाठी वापरण्यात येणारी औषधे देखील लैंगिक अडचणी वाढवू शकतात. औषधांचा वापर करून, पुरुषांना लैंगिक इच्छा कमी होते, ताठरता आणि स्खलन प्रभावित होते. स्त्रियांमध्ये, यामुळे योनिमार्गात कोरडेपणा, इच्छा कमी होणे आणि कामोत्तेजना प्राप्त करण्यात अडचण येऊ शकते.

अँटीहिस्टामाइन्स ( Antihistamines ) : प्रामुख्याने सतत शिंका येणे आणि नाक वाहणे यासारख्या ऍलर्जी-संबंधित लक्षणांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी वापरले जाते. पुरुषांना इरेक्टाइल डिसफंक्शन किंवा स्खलन समस्या यासारखे गंभीर परिणाम होऊ शकतात, तर महिलांना योनीमार्गाच्या कोरडेपणाचा सामना करावा लागतो.

