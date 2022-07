मासिक पाळीच्या दरम्यान, गर्भाशयात आकुंचन झाल्यामुळे बर्‍याच स्त्रियांना तीव्र वेदना ( menstrual pain ) आणि पेटके येतात. तसेच, कालांतराने, स्त्रीचे शरीर अधिक असुरक्षित बनते, ज्यामुळे तिला संसर्ग होण्याची शक्यता वाढते. योग्य मासिक पाळीच्या स्वच्छतेच्या अभावाच्या बाबतीत, जीवाणू गर्भाशयाच्या मुखातून गर्भाशयात आणि श्रोणि पोकळीत प्रवेश करू शकतात आणि संसर्गास कारणीभूत ठरू शकतात. तर, असे संक्रमण टाळण्यासाठी आणि मासिक पाळी दरम्यान स्वच्छता राखण्यासाठी खालील 6 टिपा ( 6 essential tips maintain menstrual hygiene ) पहा:

1. फक्त स्वच्छ टॅम्पन्स वापरा:

टॅम्पॉन बायोडिग्रेडेबल असो किंवा डिस्पोजेबल असो, वापरण्यापूर्वी, ते पूर्णपणे स्वच्छ असल्याची खात्री ( Use only clean tampons ) करा. टॅम्पन्स योनीमध्ये घालणे आवश्यक असल्याने, अतिरिक्त सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे. तसेच, एक वापरण्यापूर्वी आपण आपले हात धुतल्याची खात्री करा.

2. सॅनिटरी पॅड नियमित बदला:

नियमित अंतराने आपले पॅड बदलण्यास विसरू ( Change sanitary pads regularly ) नका, विशेषत: जेव्हा प्रवाह जास्त असतो. तुम्ही तुमचा पॅड दर ३-४ तासांनी बदलू शकता. हे कमीतकमी पहिल्या 2-3 दिवसात केले पाहिजे. जेव्हा प्रवाह जास्त असतो. तथापि, प्रवाह कमी असला तरीही, तेच पॅड जास्त काळ वापरु नका. कारण यामुळे संसर्ग होऊ शकतो.

3. मासिक पाळीचा कप धुवा:

मासिक पाळीचा कप वापरत असल्यास, पुन्हा वापरता येणारा कप वापरण्यापूर्वी आणि नंतर पूर्णपणे ( Wash your menstrual cup ) धुवा. त्यांचा वापर करतानाही हात धुवा. कप दिवसातून किमान दोनदा रिकामा करा आणि नंतर पुढील वापरासाठी साठवण्यापूर्वी तो पूर्णपणे धुवा. एकेरी वापराचे कप वापरल्यानंतर लगेच फेकून द्यावे.

4. शॉवर वगळू नका:

मासिक पाळीच्या वेळी, बर्‍याच मुली/स्त्रियांना असे वाटते की आंघोळ करणे खूप कठीण आहे. परंतु, वैयक्तिक स्वच्छता राखण्यासाठी आणि ताजेतवाने राहण्यासाठी शॉवर/आंघोळ न करणे ( Do not skip showers ) टाळणे महत्वाचे आहे. असे केल्याने संक्रमण दूर राहण्यास मदत होईल आणि अप्रिय गंधांपासून मुक्त होण्यास मदत होईल.

5. तेथे योनी धुणे किंवा साबणाचा जास्त वापर टाळा:

आज बाजारात अनेक योनी वॉश सहज उपलब्ध आहेत, तथापि, अनेकांना हे माहित नाही की जास्त वापरामुळे योनीच्या वनस्पतींचे असंतुलन होऊ शकते. म्हणून, ते फक्त कमी प्रमाणात वापरले पाहिजे आणि ते देखील, खूप वेळा नाही. तसेच, डॉक्टरांच्या सल्ल्यावरच याचा वापर करण्याचा सल्ला दिला ( Avoid excessive use of vaginal wash or soap ) जातो. योनिमार्ग धुण्याव्यतिरिक्त, सौम्य, सुगंध-मुक्त साबण देखील वापरला जाऊ शकतो. तथापि, डॉक्टरांनी शिफारस केली आहे की खालीलपैकी कोणतेही उत्पादन वापरण्याऐवजी, दिवसातून 3-4 वेळा स्वच्छ पाण्याने भाग धुवा.

6. सॅनिटरी पॅडची योग्य विल्हेवाट लावा:

पॅड किंवा टॅम्पॉन वापरताना, तुम्ही त्याची योग्य प्रकारे विल्हेवाट लावत ( Dispose of sanitary pads properly ) आहात याची खात्री करा. त्यांना डस्टबिनमध्ये उघडू नका, तर त्यांना कागदात गुंडाळून फेकून द्या.

