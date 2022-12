हैदराबाद : तुमच्या व्यावसायिक कारकिर्दीत निरोगी राहून तुमचे शरीर आणि मन तणावापासून दूर ठेवू शकतात. याची खात्री करण्यासाठी आम्ही तुमच्यासाठी 5 टिप्स देत आहोत. (5 Ways to reduce stress)

'ब्रेथिंग ब्रेक्स' घ्या

1. 'ब्रेथिंग ब्रेक्स' घ्या (Take ‘Breathing Breaks’) : सुरुवातीला हे क्षुल्लक वाटू शकते, परंतु काही ताजे ऑक्सिजन घेण्यासाठी ब्रेक घेणे हे आपल्या शरीरासाठी आणि आत्म्यासाठी खूप ताजेतवाने असू शकते. दीर्घ श्वासोच्छवासामुळे आपल्या व्यस्त मनाला थोडासा परंतु अत्यंत आवश्यक असलेला ब्रेक मिळतो आणि आपल्या स्नायूंना थोडा वेळ आराम मिळतो.

दिवसाचे योग्य वेळापत्रक तयार करा

2. दिवसाचे योग्य वेळापत्रक तयार करा (Etch out a proper day schedule) : शेड्यूल दिवसाच्या तासांची योजना अशा प्रकारे करण्यात मदत करतात की, आम्ही आमच्या कामाचे आणि ब्रेकचे तास कार्यक्षम पद्धतीने व्यवस्थापित करू शकतो. वेळापत्रके आम्हाला स्वतःवर ताण न ठेवता कामावर शिस्त लावण्यात मदत करतात आणि आमचे लक्ष निश्चित करण्यात मदत करतात.

जेवण वेळेवर करा

3. जेवण वेळेवर करा (Have your meals on time : कामात बुडून जाणे आणि नोकरीच्या ठिकाणी तुमचे महत्त्वाचे जेवण विसरणे खूप सामान्य आहे. तथापि, जेवण आपल्याला आवश्यक उर्जेचा पुरवठा करते जे आपल्याला आपले काम चालू ठेवण्यास मदत करते. म्हणून, जेवण वगळू नये हे सर्वात महत्वाचे आहे. स्नॅक्स खाणे किंवा दुपारच्या जेवणासाठी ऑफिसच्या कॅन्टीनमध्ये जाणे हे आपल्या शरीरात दीर्घकाळ सक्रिय राहण्यासाठी पुरेशी ऊर्जा आहे याची खात्री करण्यासाठी उत्कृष्ट आहे.

'मनावर घेवू नका आणि सोडून द्या'

4. 'मनावर घेवू नका आणि सोडून द्या' (Learn to ‘let go’) : कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला भेटणारी प्रत्येक व्यक्ती परोपकारी आणि समजूतदार असेलच असे नाही. अप्रिय संभाषणे एका वेळी किंवा दुसऱ्या वेळी घडणे बंधनकारक आहे. तथापि, आमच्या लढाया आणि युक्तिवादांमध्ये निवडक असणे चांगले आहे. बर्‍याच वेळा, तुमचे मन विषारी भावनांनी भरू नये म्हणून हा मुद्दा सोडून देणे चांगले आहे, जे दिवसभर त्रासदायक असू शकते.

स्वत: लादलेल्या तणावाला 'नाही' म्हणा

5. स्वत: लादलेल्या तणावाला 'नाही' म्हणा (Say ‘No’ to self-imposed stress) : कामाच्या ठिकाणी समस्यांचा एक मोठा भाग आपल्या स्वतःच्या मनात तयार केला जातो. आपल्याबद्दलच्या इतर लोकांच्या धारणांमध्ये अडकल्यामुळे आपल्याला बहुतेक वेळा असुरक्षित वाटते. कदाचित हे एक लक्षण आहे की, आपल्याला आपल्या आत्म-मूल्याची आठवण करून देणे आणि उच्च आत्म्याने पुढे जाणे आवश्यक आहे.