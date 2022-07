यवतमाळ : पुसद शहरातील (Pusad Murder Case) वसंतनगर पोलीस स्टेशन अंतर्गत येत (The incident took place under Vasantnagar police station) असलेल्या मोमीनपुरा येथे दारुड्या पतीने पत्नीचा गळा आवळून खून केल्याची घटना दि.१४ जुलै गुरुवार राेजी उघडकीस आली. पोलीस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार शहरालगत असलेल्या मोमीनपुरा येथे रुबीना मुख्तार खान वय २८ वर्ष या विवाहितेचा तिचा पती मुख्तार खान सत्तार खान पठाण वय ३२ वर्ष (रा. मोमीनपुरा) याने पहाटेच्या दरम्यान पत्नी रुबीना हिचा गळा आवळून खून केला. पती-पत्नीमध्ये घरगुती कारणावरून वाद झाला होता. त्यातूनच पत्नीचा गळा आवळून खून केल्याचे समोर आले आहे.





शेख सद्दाम शेख गफ्फार मयत विवाहितेचा भाऊ रा.सुकळी तालुका उमरखेड याने दिलेल्या तक्रारीनुनुसार, वसंत नगर पोलीसांनी गुन्हा दाखल करून आरोपीस अटक केली. पोलीसांनी आरोपी ला ताब्यात घेतले. पोलीसांनी विवाहितेचा मृतदेह शवविच्छेदनाकरिता उपजिल्हा ग्रामीण रुग्णालयात पाठविला असून शवविच्छेदन झाल्यानंतर नातेवाइकांना सुपूर्द करण्यात येणार आहे. सदरील आरोपी पती हा व्यसनाधीन असून व्यसनाच्या आहारी जाऊन सतत तो पत्नीला मारझोड व त्रास देत होता. अशी चर्चा रुग्णालय परिसरात नातेवाईकांमध्ये सुरू होती. अधिक तपास उपविभागीय पोलीस अधिकारी अनिल आडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली वसंतनगर पोलीस स्टेशनचे ठाणेदार प्रवीण नाचणकर पीएसआय मातोंडकर यांच्यासह वसंतनगर पोलीस करीत आहेत.

६ वर्षाच्या चिमुकल्याचा गळा चिरून निर्घृण हत्या:बिहारमधील पूर्णियामधून देखील अशीच एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. जिल्ह्यातील बधरा कोठी ( Badhra Kothi Bihar boy killed ) पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत एका ६ वर्षाच्या चिमुकल्याचा गळा चिरून निर्घृण हत्या करण्यात आली आहे. एवढेच नाही तर मारेकऱ्याने मुलाच्या प्रायव्हेट पार्टसह शरीराचे अनेक भाग कापले. गेल्या तीन दिवसांपासून मुलगा घरातून बेपत्ता होता. गौरव कुमार असे मृत मुलाचे नाव आहे. काही वर्षांपूर्वी मुलाच्या आईचा भाजल्याने मृत्यू झाला होता. तर मुलाचे वडील दुसऱ्या राज्यात मजूर म्हणून काम करतात.

