नवी मुंबई : नवी मुंबईतील मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीत ( Bombay Agricultural Produce Market Committee ) १०० किलोंप्रमाणे शेवग्याच्या दरात १ हजार रुपयांची वाढ झाली आहे. कारल्याच्या दरात ६०० रुपयांची वाढ झाली आहे. इतर सर्वच फळ भाज्यांचे दर हजार ते पाचशे रुपयांनी कमी ( price of fruits and vegetables is reduced ) झाले आहेत. पालक मेथी कोथिंबीर कांदापात या भाज्यांचे दरही कमी झाले आहेत.आवक अधिक झाल्यामुळे सर्वच भाज्या स्वस्त झाल्या आहेत.















भाज्यांचे दर पुढीलप्रमाणे : भेंडी नंबर १ प्रति १०० किलो ३३०० रुपये ते ३६०० रुपये, भेंडी नंबर २ प्रति १०० किलो २३०० रुपये ते २५०० रुपये, लिंबू प्रति १०० किलो १८०० रुपये ते २००० रुपये, फरसबी प्रति १०० किलो प्रमाणे १६०० रुपये ते १८०० रुपये, फ्लॉवर प्रति १०० किलो प्रमाणे ६०० रुपये ते ७०० रुपये, गाजर प्रति १०० किलो प्रमाणे २२०० रुपये ते ३००० रुपये , गवार प्रति १०० किलो प्रमाणे रुपये ३५०० ते ४००० रुपये, घेवडा प्रति १०० किलो प्रमाणे १८०० ते २००० रुपये, काकडी नंबर १ प्रति १०० किलो प्रमाणे १८०० रुपये ते २००० रुपये, काकडी नंबर २ प्रति १०० किलो प्रमाणे १३०० रुपये ते १६०० रुपये, कारली प्रति १०० किलो प्रमाणे २१०० रुपये ते २२०० रुपये, कच्ची केळी प्रति १०० किलो प्रमाणे २००० रुपये ते २५०० रुपये, कोबी प्रति १०० किलो प्रमाणे ६०० रुपये ते ७०० रुपये, कोहळा प्रति १०० किलो प्रमाणे १६०० रुपये ते १८०० रुपये इतकी किंमत आहे.





ढोबळी मिरची प्रति १०० किलो प्रमाणे १७०० रुपये ते २००० रुपये, पडवळ प्रति १०० किलो प्रमाणे २५०० रुपये ते ३०००रुपये, रताळी प्रति १०० किलो प्रमाणे १८०० रुपये ते १७००रुपये, शेवगा शेंग प्रति १०० किलो प्रमाणे ९००० रुपये ते १०,००० रुपये, शिराळी दोडका प्रति १०० किलो प्रमाणे २३०० रुपये ते २५०० रुपये, सुरण प्रति १०० किलो प्रमाणे १७०० रुपये ते १८०० रुपये, टोमॅटो नंबर १ प्रति १०० किलो प्रमाणे ९०० रुपये ते १००० रुपये, टोमॅटो नंबर २ प्रति १०० किलो प्रमाणे ८०० रुपये ते ९०० रुपये, तोंडली कळी १ प्रति १०० किलो प्रमाणे २५०० रुपये ते ३००० रुपये, तोंडली जाड प्रति १०० किलो प्रमाणे १६०० रुपये ते २००० रुपये, वाटाणा १ प्रति १०० किलो प्रमाणे ३८०० रुपये ते ४००० रुपये, वालवड प्रति १०० किलो १७०० रुपये ते २००० रुपये, वांगी काटेरी प्रति १०० किलो प्रमाणे १४०० रुपये ते १६०० रुपये, वांगी काळी प्रति १०० किलो प्रमाणे १४०० रुपये ते १६००रुपये, मिरची ज्वाला प्रति १०० किलो प्रमाणे ३८०० रुपये ते ४०००रुपये, मिरची लवंगी प्रति १०० किलो प्रमाणे १८०० रुपये ते २२०० रुपये इतकी किंमत आहे.





भाज्यांचे दर

पालेभाज्या : कंदापात नाशिक प्रति १०० जुड्या १८०० रुपये ते २२०० रुपये, कंदापात पुणे प्रति १०० जुड्या १००० रुपये १२०० रुपये, कोथिंबीर नाशिक प्रति १००जुड्या १५०० रुपये ते २००० रुपये, कोथिंबीर पुणे प्रति १०० जुड्या ६०० रुपये ते ८०० रुपये, मेथी नाशिक प्रति १०० जुडया १०००रुपये ते १२०० रुपये, मेथी पुणे प्रति १०० जुड्या ५०० रुपये ते ८०० रुपये, मुळा प्रति १०० जुड्या १५०० रुपये ते २००० रूपये, पालक नाशिक प्रति १०० जुड्या ८०० रुपये ते १००० रुपये, पालक पुणे प्रति १०० जुड्या ७०० रुपये ८०० रुपये, पुदिना नाशिक प्रति १०० जुड्या ४००रुपये ते ५०० रुपये, शेपू नाशिक प्रति १०० जुड्या २००० रुपये २५०० रुपये, शेपू पुणे प्रति १०० जुड्या १२०० रुपये १५०० रुपये.