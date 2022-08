ठाणे - शहापूर तालुक्यातील शहापूर शेणवे मार्गावरील Shahapur Shenway way धसई गावाजवळ दोन भरधाव Two speeding bike accidents जाणाऱ्या दुचाकींमध्ये समोरासमोर जोरदार धडक two bike accident होऊन अपघात झाल्याची घटना घडली आहे. या अपघातात दुचाकीवरील एक चालकाचा मृत्यू One biker died झाला. तर दुसऱ्या दुचाकीवरील चालक गंभीर Bike driver seriously injured जखमी झाला आहे. राहुल काशिनाथ विशे वय 25 असे मृत्यू झालेल्या तरुणाचे नाव आहे.





उपचारादरम्यान मृत्यू : शहापूर तालुक्यातील शहापूर - शेणवे मार्गावर लहान मोठे अपघात नेहमीच घडत आहे. त्याच शहापूर तालुक्यातील साठगावात राहणारा मृतक राहुल हा काल रात्री ८ वाजल्याच्या सुमारास याच मार्गेने घरी जात होता. त्याच सुमाराला मार्गावरील धसई गावाजवळ समोरून येणाऱ्या भरधाव वेगाने दुचाकीची त्याच्या दुचाकीला जोरदार धडक बसली. या धडकेनंतर मृत राहुलसह दुसऱ्या दुचाकीवरील तरुणालाही गंभीर दुखापत झाल्याने दोघांना रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. मात्र राहुलचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला आहे.





दुसरा दुचाकीस्वार गंभीर जखमी : याच अपघातात दुसरा दुचाकीस्वार गंभीर जखमी झाला असून त्याला पुढील उपचारासाठी ठाणे येथे रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र त्याची प्रकृती चिंताजनक असल्याचे सांगण्यात आहे. अपघातात दोन्ही दुचाकीचे प्रचंड नुकसान झाले असून या अपघाताची नोंद शहापूर पोलीस ठाण्यात करण्यात येऊन पोलिसांनी तपास सुरु केला आहे.

