लाचखोर पोलीस अधिकारी

ठाणे : सोमवारच्या रात्री साडेअकराचे दरम्यान बहुतांश व्हाटसअप ग्रुपवर व्हिडिओ व्हायरल झाला. या व्हिडीओमध्ये ठाणे वाहतूक पोलिस आयुक्तालयाच्या कल्याण पूर्वेतील कोळसेवाडी विभागिय कार्यालय, चक्कीनाका या ठिकाणी वाहतुकीचा किरकोळ नियम तोडला. या प्रकरणी वाहतूक विभागाचे सहा पोलिस अधिकारी दर्जाचा एक पोलिस अधिकारी एका रिक्षा चालकाकडे ५०० रुपयांची मागणी करीत असल्याचे दिसत आहे.

पाचशे रुपये दे : रिक्षाचालक प्रथम शंभर रुपये देत असल्याचे व्हिडीओमध्ये दिसत आहे. विशेष म्हणजे 'असे शंभर रुपये असेच येणारे जाणारे देतात, पाचशे रुपये दे ' असे तो अधिकारी रिक्षा चालकाला सांगत आहे, या वेळी रिक्षा चालक मेताकुटीला येउन शंभर रुपयाचीच नोट पुढे करत आहे. परंतु यात अजून शंभर रुपये टाक असे जबरदस्तीने सांगत असल्याचे दिसत आहे. त्यानंतर रिक्षाचालक आणखी एक नोट काढून अशा दोन शंभराच्या नोटा त्या पोलिस अधिकाऱ्याला देत असल्याचे व्हिडिओमध्ये दिसत आहे.





प्रकरणाची होणार चौकशी : दरम्यान, व्हिडीओची कल्याण पूर्वत जोरदोर चर्चा असून सूत्रांकडून मिळालेल्या माहिती नुसार या अधिकाऱ्याचे नाव निवृत्ती मेळावणे असे असून त्यांचा सेवाकाळ अवघा ६ महिने बाकी असतानाच त्यांचे कडून हे घडलेले कृत्य मोबाईच्या स्मॉर्ट कॅमेऱ्यात कैद झाले आहे. या लाचखोर अधिकाऱ्याची सध्या वाहतूक कंट्रोलमध्ये बदली करण्यात आली असून या संपूर्ण प्रकरणाची विभागीय चौकशी अंती पुढील कारवाई करण्यात येणार असल्याचे वाहतूक विभागाचे वरिष्ठ पोलिस निरिक्षक रविंद्र श्रीरसागर यांनी सांगितले आहे.