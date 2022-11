मीरा भाईंदर (ठाणे) : गुजरातमधील अहमदाबादमधून तीन अल्पवयीन मुलींचे अपहरण (Kidnapping of minor girls from Gujarat) करण्यात (minor girls abducted from Gujarat) आले होते. या मुली मीरा भाईंदर हद्दीत असल्याची माहिती गुजरात पोलिसांनी दिली. मीरा भाईंदर वसई विरार गुन्हे शाखा एकच्या पथकाने (Kidnapping of minor girls from Gujarat arrested) या तिन्हीही अल्पवयीन मुलींचा शोध (Success in tracing three minor girls ) लावला. आरोपींना गुजरात पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले आहे. latest news from Meera Bhayandar, Meera Bhayandar Crime, Thane Crime





आरोपींना रेल्वे स्थानकातून घेतले ताब्यात- सोमवारी अहमदाबाद मधील कारंज पोलिस ठाण्यात तीन अल्पवयीन मुलीचे अपहरण झाल्याची तक्रार दाखल करण्यात आली. गुजरात पोलिसांनी तांत्रिकदृष्ट्या तपास करत संबंधित मुलींना मिरारोड परिसरात आणल्याची माहिती मिळाली. गुजरात पोलिस मीरारोड परिसरात दाखल झाले. विजयकांत सागर यांच्या मार्गदर्शनाखाली गुन्हे अन्वेषण शाखेच्या पथकाने या मुलींना मिरारोड रेल्वे स्थानकातून ताब्यात घेतले.

पोलीस अधिकारी

या पोलिसांनी बजावली कामगिरी - ही कामगिरी विजयकांत सागर, पोलीस उप आयुक्त, मुख्यालय, अति. कार्यभार (गुन्हे), अमोल मांडवे, सहा. पोलीस आयुक्त, (गुन्हे) मि. भा. वि.व पोलीस आयुक्तालय यांच्या मार्गदर्शनाखाली गुन्हे शाखा कक्ष-०१ चे पो. निरी. अविराज कुराडे, सहा. पो. निरी. पुष्पराज सुर्वे, पो.उप निरी. हितेंद्र विचारे, सहा. फौज. राजु तांबे, संदिप शिंदे, संजय पाटील, पो. हवा. पुष्पेंद्र थापा, अविनाश गर्जे, संतोष लांडगे, संजय शिंदे, विकास राजपुत, प्रफुल पाटील यांनी पार पाडली आहे.