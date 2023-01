ठाणे :

ठाण्यात मोठ्या प्रमाणात मेट्रोचे जाळे निर्माण करण्याचे काम झपाट्याने होत असले, तरी त्यामुळे ठाणेकरांचा जीव मात्र टांगणीला लागला ( Thanekars Life Hangs Because of Metro Work ) आहे. अनेक ठिकाणी सुरक्षेच्या ( Unfortunate Death of Woman Due to Collapse of Metro ) व्यापक उपाययोजना न केल्याने ( Death of Woman Due to Collapse of Metro ) नागरिकांचा जीव धोक्यात आला आहे. अशीच एक घटना आज ठाण्यातील मध्यवर्ती भाग समजल्या जाणाऱ्या विवियाना मॉल, कॅडबरी जंक्शन येथे घडली.

प्लेट निखळून महिलेचा दुर्दैवी मृत्यू सदैव गजबजणाऱ्या या चौकात मेट्रोच्या कामादरम्यान खोदलेल्या खड्ड्यात उभारलेल्या पिलरची अवजड लोखंडी प्लेट निखळली व त्याखाली आल्याने ३८ वर्षीय सुनीता बाबासाहेब कांबळे या लोकमान्यनगर येथे राहणाऱ्या महिलेचा दुर्दैवी मृत्यू झाला.

महापालिकेच्या आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाची तत्काळ कारवाई मेट्रोचा बांधकामामधील लोखंडी प्लेट या महिलेच्या अंगावर अचानक कोसळली व त्याखाली दबलेली मृत महिला स्पष्ट दिसत आहे. घटनेची माहिती मिळताच महापालिकेचे आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष, स्थानिक पोलीस आणि अग्निशमन दलाचे अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी घटनास्थळी पोहचून महिलेला बाहेर काढले व शवविच्छेदनासाठी पाठवून दिले.

नागरिकांकडून उपाययोजना करण्याची मागणी अशा प्रकारच्या घटना भविष्यात घडू नये म्हणून व्यापक प्रमाणात उपाययोजना करावी, अशी मागणी सध्या नागरिक करीत आहेत.