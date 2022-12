ठाणे : पंतप्रधान मोदींचे ड्रीम प्रोजेकट असलेल्या मुंबई–बडोदा महामार्गासह समृद्धी महामार्ग, बुलेट ट्रेन मार्ग, अश्या अनेक विकास प्रकल्पाचे कामे सुरु आहेत. त्यातच सरते वर्ष गाजले ते मुंबई-बडोदा महामार्गासह कुशिवली धरणाच्या कोट्यांवधीच्या जमीन घोटाळ्याने. तसेच केडीएमसीमध्येही इमारत घोटाळा जिल्ह्यात गाजत आहे. 100 हुन अधिक जणांवर सरत्या वर्षात गुन्हे दाखल झाल्याने खळबळ उडाली आहे. (scams in thane district in 2022). (thane year ender 2022) (Look Back 2022) (thane look back 2022).

शेतकऱ्यांच्या नावे बनावट कागदपत्रे तयार करून घोटाळा : भिवंडी तालुक्यातील नंदिठणे गावातील पंतप्रधान मोदींचे ड्रीम प्रोजेकट असलेल्या मुंबई – बडोदा महामार्गात आठ शेतकऱ्यांच्या नावे असलेल्या जमिनीचे मुख्य सूत्रधारासह त्यांच्या टोळीतील आरोपींनी बनावट कागदपत्रे तयार केली होती. खळबळजनक बाब म्हणजे मुख्य सूत्रधार नायब तहसीलदार असून त्याची एक घनिष्ठ मैत्रीणही या गुन्हयात सहभागी आहे. या सर्व आरोपींनी मिळून शासनाकडून मूळ शेतकऱ्यांना मिळालेली ११ कोटी ६६ लाख ६४ हजार रूपयांची रक्कम परस्पर काढून घेऊन शेतकऱ्यांबरोबर, शासनाची फसवणूक केल्याचा गुन्हा शांतीनगर पोलीस ठाण्यात दाखल करण्यात आला होता. या घोटाळ्यातील मुख्य सूत्रधार असलेला नायब तहसीलदार विठ्ठल गोसावी फरार झाला होता. अखेर पोलिसांनी त्यालाही गजाआड केल्याने आतापर्यत १८ हुन अधिक आरोपीना अटक करण्यात पोलिसांना यश आले आहे.

ठाणे जिल्ह्यात समृद्धी महामार्ग, बुलेट ट्रेन मार्ग, मुंबई–बडोदा महामार्ग अश्या अनेक विकास प्रकल्पांचे कामे सुरु आहेत. २४ फेब्रुवारी 2022 रोजी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या जाळ्यात मुख्य आरोपी नायब तहसीलदार विठ्ठल गोसावी हा अडकला होता. तर तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी मोहन नळदकर यांचीही कारकीर्दी वादग्रस्त ठरली होती. त्याच्या काळात समुद्धी महामार्गात शेतकऱ्यांच्या जमिनी गेल्या होत्या. त्यामध्येही मोठा घोटाळा झाल्याच्या अनेक तक्रारी पीडित शेतकऱ्यांनी केल्या आहेत. मात्र त्या तक्रारीचे पुढे काय झाले हेही गुलदस्ताच आहे. कुशिवली धरण भूसंपादन घोटाळा : अंबरनाथ तालुक्यातील प्रस्तावित कुशिवली धरणाच्या भू संपादनात झालेल्या कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळ्यात आतापर्यंत तब्बल 50 आरोपीला अटक करण्यात आली आहे. धक्कादायक म्हणजे शिवसेना पक्षाच्या अंबरनाथ पंचायत समितीच्या माजी सभापतीच्या पती प्रवीण भोईरला अटक केल्याने शिवसेनेच्या गोटात खळबळ उडाली. तर या घोटाळ्यातील मुख्य सूत्रधार शासकीय मोठे अधिकारी असल्याची शक्यता देखील तपास अधिकाऱ्यांनी व्यक्त होत आहे. या घोटाळ्या प्रकरणी वेगवेगळे गुन्हे उल्हासनगर मध्यवर्ती पोलिस ठाण्यात दाखल झाले असून आरोपींची संख्या आणखी वाढणार आहे. या प्रकरणात निवृत्त नायब तहसिलदर मोहन किस्मतराव याला देखील अटक केली. तर अंबरनाथ तालुक्यातील काही राजकीय नेत्यांच्या देखील सहभाग असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या घोटाळ्याची वाढणारी व्याप्ती पहाता राज्य सरकारने यात लक्ष घालण्याची मागणी केली जात आहे.

लघु पाटबंधारे योजनेअंतर्गत धरणाच्या उभारणीसाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी भूसंपादित करण्याचे काम अंबरनाथ लघु पाटबंधारे विभागाच्या स्थरावर सुरु आहे. याचाच फायदा घेऊन धरणाच्या कामात जमिनी गेलेल्या चार मृतक शेतकऱ्यांच्या नावाने अज्ञात चौकडीने बनावट कागदपत्राच्या आधारे अंबरनाथ लघु पाटबंधारे विभागातून ४७ लाख २४ हजार ९४४ रुपये घेऊन पोबारा केल्याची घटना उघडकीस आली. याप्रकरणी मध्यवर्ती पोलीस ठाण्यात अज्ञात चौकडी विरोधात विविध कलमानुसार गुन्हा दाखल करून पोलिसांनी तपास सुरु केला आहे. कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या पाच माजी आयुक्तांवर गुन्हा : कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेच्या पाच माजी महापालिका आयुक्तांसह तब्बल १८ अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल झाल्याने पालिका वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे. फसवणूक आणि अनियमितता तसेच भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत बाजारपेठ पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल केल्याची माहिती पोलिस अधिकाऱ्याने दिली. माजी अपक्ष नगरसेवक अरुण गीध यांच्या तक्रारीनंतर प्रथमदर्शनी हा गुन्हा जानेवारी २०२२ रोजी दाखल करण्यात आला. महापालिकेचे तत्कालीन ५ आयुक्तांसह नगर नियोजक आणि इतर अधिकाऱ्यांनी कल्याण पश्चिम भागातील अहिल्याबाई चौक येथील माणिक कॉलनी २००४ मध्ये तोडून या ठिकाणी टोलेजंग इमारत उभारण्याची परवानगी विकासकाशी संगनमत करून दिली. मात्र परवानगी देताना या अधिकाऱ्यांनी नियमांचे उल्लंघन केले.

