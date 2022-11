ठाणे : पार्टीच्या बहाण्याने कोल्हापूरला एका फार्महाउसवर तीन मित्रांनी १९ वर्षीय एका इंजिनिअरिंगच्या विद्यार्थ्याला सॉफ्ट ड्रिंक्समध्ये नशेचे औषध पाजून (student drugged) एका तरुणीसोबत अश्लील व्हिडीओ (obscene video of student with girl) काढला. यानंतर व्हिडीओ व्हायरल करण्याची धमकी देऊन ब्लॅकमेल (threat of making obscene video viral blackmail) करत तीन मित्रांनी चाळीस लाख रुपये किंमतीचे आठशे ग्रॅम सोने लाटल्याचा (gold stolen by blackmail) खळबळजनक प्रकार घडला. याप्रकरणी डोंबिवलीतील टिळकनगर पोलीस ठाण्यात तीन मित्रांवर विविध कलमानुसार गुन्हा दाखल करत एकाला बेड्या ठोकल्या आहे. संजय राजपूत (वय २२, रा. इचलकरंजी) असे अटक करण्यात आलेल्या आरोपीचे नाव आहे. शुभम जाधव, रोहन संघराज (दोघेही रा. कावळानाका, कोल्हापूर) असे फरार आरोपींची नावे आहेत. student drugged soft drinks, made obscene video with girl and looted gold





मित्रांनीच केला घात - डोंबिवली शहरातील गोग्रासवाडी भागात १९ वर्षीय पीडित तरुण कुटुंबासह राहतो. काही वर्षांपासून तो कोल्हापूरमधील एका महाविद्यालयात इंजिनिअरिंगचे शिक्षण घेत आहे. तर आरोपीही याच महाविद्यालयात त्याच्यासोबत शिक्षण घेत असल्याने त्याचे मित्र आहेत. त्यातच २०२० मध्ये ऑगस्ट महिन्यात पीडित तरुणाला आरोपी मित्रांनी एका फार्महाऊसवर पार्टीचे निमंत्रण दिले होते. त्यानुसार तो पार्टी करण्यासाठी गेला होता. त्या पार्टीत आरोपी मित्रांनी त्याला सॉफ्ट ड्रिंक्समध्ये गुंगींचे औषध पाजून एका तरुणीसोबत त्याचे अश्लील व्हिडीओ काढले.





पीडित तरुणाचे ब्लॅकमेलिंग- त्यानंतर हा व्हिडीओ व्हायरल करण्याची धमकी देऊन आरोपींनी ब्लॅकमेल करत त्याच्या मागे लाखो रुपयांचा मुद्देमाल आणून देण्याचा तगादा लावला होता. आरोपींनी तरुणाकडून चाळीस लाख रुपये किंमतीचे आठशे ग्रॅम वजनाचे दागिने लाटले. दरम्यान हा ब्लॅकमेलच्या प्रकार वाढत असल्याने अखेर त्याने डोंबिवली गाठत तो राहत असलेल्या हद्दीतील टिळकनगर पोलीस ठाण्यात काल गुन्हा दाखल केला. गुन्ह्याचे गांभीर्य ओळखून पोलीस पथकाने संजय राजपूत या आरोपीला इचलकरंजीमधून अटक केली.





न्यायालयाने सुनावली पोलीस कोठडी - टिळकनगर पोलिसांचे पथक अधिक तपासासाठी काल कोल्हापूरला रवाना झाले आहे. अटक आरोपीला आज न्यायालयात हजर करण्यात आले असता त्याला पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. मात्र या प्रकरणात पीडित तरुण आणि आरोपींनी पोलिसांना दिलेल्या जाब जबाबात तफावत दिसून येत असल्याने पोलिस त्या दिशेने या गुन्ह्याचा तपास करीत आहे.