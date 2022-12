ठाणे : त्यावेळी भाजप आमदार कुमार आयलानी यांनी उल्हासनगर ( BJP MLA Calls CMs Son Little CM ) शहरातील सर्वच रस्त्यासह विकासकामासाठी निधीसाठी मुख्यमंत्री शिंदे यांचा ( MP Shrikant Shinde Messed Up on BJP MLA Calls ) बडे सीएम आणि खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांचा 'छोटे सीएम' उल्लेख ( MP Dr. Srikanth Shinde also Seen to be Confused ) करताच, खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदेंही गडबडल्याचे दिसून आले. तर छोटे 'सीएम' उल्लेख करताच (bjp mla Ailani Kumar) उपस्थित असलेल्या भाजप-शिंदे गटाच्या नेत्यांमध्ये (bjp mla Ailani Kumar) एकच हशा (mp shrikant shinde small cm) पिकला होता.

भाजप आमदाराकडून मुख्यमंत्र्यांच्या पुत्राचा 'छोटे सीएम' असा उल्लेख; शिंदेही गडबडले

खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांचे आश्वासन दरम्यान, खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी शहरविकास निधीसाठी मुख्यमंत्री यांच्याकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे यावेळी आश्वासन दिले. तसेच, आमदार आयलानी यांनी 'छोटे सीएम'चा उल्लेख केला असला, तरी राज्याचा गाडा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हाकत असल्याचे खासदार डॉ. शिंदे म्हणाले. तसेच, मी एक पक्षाचा कार्यकर्ता असून त्यानुसार काम करीत आहे, अशी प्रतिक्रिया खा. डॉ. शिंदे यांनी दिली.





गेल्या काही वर्षांपासून जुना पूल झाला होता धोकादायक गेल्या काही वर्षांपासून जुना पूल धोकादायक झाल्याने त्या ठिकाणी नव्याने बांधण्यात आलेल्या उल्हासनगरातील शांतीनगर वालधुनी नदीवरील पुलाचा लोकार्पण सोहळा खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे, आमदार कुमार आयलानी, आमदार गणपत गायकवाड यांच्या हस्ते रविवारी दुपारच्या सुमारास लोकार्पण करण्यात आले. विशेष म्हणजे या पुलाच्या लोकार्पणामुळे वाहतूककोंडीचा प्रश्न निकाली लागला आहे.