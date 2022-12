ठाणे : महाराष्ट्रातल्या दोन मोठ्या नेत्यांना गुटखा आणि तंबाखूमुळे झालेल्या शारीरिक व्याधी लक्षात घेऊन राज्याचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्यभरात सुपारी गुटखा आणि तंबाखूजन्य पदार्थांवरती बंदी (Gutkha sale ban In Maharashtra) घातली आणि यावर कडक कारवाईचे आदेश देखील दिले. हिवाळी अधिवेशन अवघ्या काही दिवसांवर आहे आणि असे असताना राज्यातल्या विविध परिसरामध्ये गुटखाबंदीचा आढावा घेतला असता गुटखाबंदी ही केवळ नावापुरतीच (Gutkha ban limited to Nagpur) असल्याचे दिसून येत आहे. राज्यातल्या सर्वच भागांमध्ये गुटख्याची सर्रास विक्री (Gutkha sale in Maharashtra) होत आहे. Latest news from Thane

गुटखाविक्रीचा व्हिडीओ आणि त्याबाबत मांडलेले मत

गुटखा तस्करीत अनेकांचे हात ओले : राज्यातील गुटखाबंदीला हरताळ फासणारे वर्षानुवर्ष हाच व्यवसाय करत आहेत. राज्यात येणारा गुटखा हा गुजरात, छत्तीसगड, पंजाब या राज्यातून येतो. राज्यात येण्यासाठी अहमदाबाद हायवे, नाशिक हायवेचा वापर केला जातो. अन्न औषध प्रशासनाचे अधिकारी आणि पोलिसांची मिलीभगत करून हा गुटखा संपूर्ण राज्यभरात उपलब्ध करून दिला जात आहे. गुटखा निर्मिती करणारे कारखाने हे महाराष्ट्राच्या बाहेर मोठ्या प्रमाणात आहेत महाराष्ट्राच्या बाहेरून विविध चेक पोस्ट पार करून येणार हा गुटखा सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी अनेकांचे हात ओले करतो. यामध्ये अन्न औषध प्रशासन पोलीस परिवहन विभाग या सर्व यंत्रणा हाताशी घेतल्या जातात. या सर्व विभागांच्या अधिकाऱ्यांच्या संगणमतासाठी करोडो रुपयांचा खर्च केला जात आहे. यामुळेच किरकोळ कारवाया दाखवत सर्वच विभाग आपण कर्तबगारी केल्याचे दाखवत आहेत.







सुपारी आणि तंबाखू वेगवेगळी होते विक्री : गुटखा व्यापाऱ्यांनी गुटखाबंदी वरती तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करत सुपारी आणि तंबाखूचा वेगवेगळ्या पॅकिंग करून त्याची विक्री करण्यास सुरुवात केली मात्र हे दोन्ही पदार्थ तंबाखूजन्य असल्यामुळे त्यावरही होत असलेली कारवाई रोखण्यासाठी

आजही गुटखा विक्री अशा वेगवेगळ्या पॅकिंग मध्ये केली जात आहे.





कोण आहेत गुटखा माफिया?

राज्यभरात येणारा हजारो टन गुटखा हा खालील माफिया लोक महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यामध्ये पोहोचवतात अक्रम पटेल, राजेश वाला उर्फ राजेश राजू शेट्टी, सुखदेव दत्तू वामन, निलेश गुप्ता, नन्हे उर्फ अमर बहादुर सरोज, बाबू कालिया उर्फ इलियाज बादशाह शेख, बाबू सपाटे, पक्या, इम्तियाज, तानाजी या सर्वांवरच आतापर्यंत अनेकदा अवैध गुटखा बाबत केसेस झाल्या असून पोलिसांच्या रेकॉर्डवर असलेले हे गुन्हेगार आजही विनाधिक्कत आपला व्यवसाय करत आहेत.





जप्त केलेला गुटखा होतो बदली : पोलिसांनी अन्न औषध प्रशासनाने पकडलेला अवैध गुटखा हा ताब्यात असताना देखील त्यामध्ये फेरफार केली जाते खराब झालेला गुटखा हा पकडलेल्या गुटक्यांच्या जागी टाकून पुन्हा गुटखा बाजारात विक्री करण्यासाठी येतो यामध्ये देखील करोड रुपयांची उलाढाल केली जाते.







पोलीस दलातील गुटख्याचा सचिन वाजे कोण ?

करोडो रुपयांचं उत्पन्न देणार हा व्यवसाय यापुढे देखील कधीही बंद होऊ शकत नाही कारण या मधून मिळणारा करोडो रुपयांचा मलिदा सर्वच सरकार विभागांना मिळत असल्यामुळे यावर बंदी आणून देखील प्रत्यक्षात बंदी होऊ शकत नाही पालघर ठाणे रायगड मुंबई आणि उर्वरित महाराष्ट्रामध्ये अनेक पोलीस दलात असलेले अनेक सचिन वाजे कार्यरत आहेत त्यांच्या मदतीने हा गुटखा विक्री होत आहे.





तक्रार देऊन देखील होत नाही कारवाई : अण्णा आणि औषध प्रशासन आणि पोलीस या दोन दोघांकडे अनेकदा तक्रार देऊनही त्यावर कारवाई होत नाही उलट तक्रारी करणाऱ्यांची माहिती ही गुन्हे करणाऱ्या गुन्हेगारांना दिली जाते असा आरोप देखील या गुटखाबंदीचे चळवळी मधले सामाजिक कार्यकर्ते करत आहेत.