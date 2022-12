पोपट आणि कासव जप्तीवर वनअधिकाऱ्याचे मत

ठाणे : वनविभाग ठाणे आणि वर्ल्डवाईड क्राईम कंट्रोल ब्युरो यांच्या संयुक्त कारवाईत प्रथम मालाड पूर्व येथे छापेमारी करीत आरोपी प्रमोद शिवसुरत पाल याला अटक करून एक पोपट आणि ७ दुर्मिळ ब्लॅक स्टार कासव हस्तगत (Parrots Turtles Rescued) केले. अटक आरोपीने दिलेल्या म्हणीनुसार त्याने सादर प्राणी हे क्रॉफेट मार्केट येथून घेतल्याचे समजले. पथकाने क्रॉफेट मार्केट मधील प्राणी विक्री (Illegal sale of rare wild animals) करणाऱ्या शकील खान आणि दीपक म्हात्रे याना अटक केली. त्यांच्याकडून ४ पोपट आणि ९ ब्लॅक स्टार कासव हस्तगत केले. वनविभागाच्या या संयुक्त कारवाईत पथकाने ३ आरोपी आणि १६ दुर्मिळ ब्लॅक स्टार कासव आणि पाच पोपट हस्तगत केले. (three arrested in sale of wild animals)

रानटी पोपट

अंधश्रद्धेतून प्राण्यांवर अत्याचार : अटक आरोपीना आज (२१ डिसें) रोजी न्यायालयात नेणार असल्याची माहिती वनक्षेत्र अधिकारी ठाणे राकेश भोईर यांनी नागरिकांना आवाहन केले आहे कि, घरात धनप्राप्तीसाठी अशा प्रकारे वन्यप्राणी पाळतात. नागरिकांनी अंधश्रद्धेमध्ये अडकू नये. अन्यथा त्यांच्यावर वन्यप्राणी अधिनियम १९७२ नुसार कारवाई होईल असे आवाहन केले आहे.