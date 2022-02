सिंधुदुर्ग - शिवसैनिक संतोष परब हल्ल्याप्रकरणी (Santosh Parab Attack Case) आमदार नितेश राणे (MLA Nitesh Rane Bail Granted) आणि त्यांचे खासगी सचिव राकेश परब यांना सिंधुदुर्ग जिल्हा न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. संतोष परब यांच्यावर कणकवलीमध्ये हल्ला झाला होता. या प्रकरणी न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या नितेश राणे यांना न्यायालयाने अखेर जामीन मंजूर केला आहे. जामीन मिळताच कोल्हापुरातील सीपीआर रुग्णालय परिसरात कार्यकर्त्यांनी जल्लोष केला.

नितेश राणे आणि न्यायालयीन प्रक्रिया -

आमदार नितेश राणे आणि राकेश परब यांना शुक्रवारी न्यायालयीन कोठडी झाल्यानंतर त्यांचे वकील संग्राम देसाई यांनी तात्काळ जिल्हा न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज दाखल केला होता. न्यायालयाने अर्ज दाखल करून घेतल्यानंतर वकील संग्राम देसाई यांनी आपली बाजू मांडली होती. त्यावर न्यायालयाने शनिवारी दुपारी यावर सुनावणी घेऊन निर्णय देण्यात येईल, असे सांगितले होते. त्यानुसार आमदार राणेंचे वकील सतीश मानेशिंदे, संग्राम देसाई शनिवारी दुपारी न्यायालयात हजर झाले होते. परंतु या प्रकरणी शासनाने नियुक्त केलेले विशेष सरकारी वकील प्रदीप घरत यांनी ई-मेलद्वारे अर्ज करीत बचाव पक्षाच्यावतीने अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांच्या न्यायालयात जो अर्ज दाखल केलेला आहे. त्या अर्जावर या न्यायालयात ही सुनावणी न घेता प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायालयात घेण्याची मागणी केली होती. परंतु सरकारी वकील घरत यांनी केलेल्या अर्जावर स्वाक्षरी नव्हती. तो विहित नमुन्यात नव्हता. त्यामुळे हा अर्ज फेटाळण्याची मागणी आ. राणे यांच्या वकिलांनी केली. त्यानंतर सायंकाळी 4 वाजेपर्यंत अर्ज परिपूर्ण करण्यास मुदत देण्यात आली होती. तरीही वकील घरत यांनी त्रुटी दूर केल्या नाहीत. त्यानंतर हा अर्ज प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायालयात देण्यात आला. यावेळी या न्यायालयाने जामीन अर्जावर सोमवारी अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयात सुनावणी होईल. तसेच विशेष सरकारी वकिलांनी दिलेल्या अर्जातील त्रुटी दूर करण्यास सोमवारी दुपारी 2 वाजेपर्यंत वेळ दिला होता. दरम्यान गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर यांचे रविवारी निधन झाले या पार्श्वभूमीवर राज्यात दुखवटा जाहीर करण्यात आला. सोमवारी सार्वजनिक सुट्टी राज्य सरकारने जाहीर केली. त्यामुळे ही सुनावणी मंगळवारी घेण्यात आली. असून, त्यादिवशी दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद पूर्ण झाला होता. तर आज (9 फेब्रुवारी) न्यायालयाने नितेश राणे यांना जामीन मंजूर केला आहे.

काय आहे प्रकरण?

जिल्हा बँक अध्यक्ष सतीश सावंत यांचे समर्थक व करंजे गावचे माजी सरपंच संतोष परब यांच्यावर 18 डिसेंबर 2021 रोजी अज्ञात इनोव्हा कारमधून आलेल्या दोघांनी टोकदार चाकूने वार केल्याने परब जखमी झाले होते. संतोष परब यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हा हल्ला राजकीय वादातून केल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला होता. जिल्हा बँक निवडणूक सुरू असतानाच झालेल्या या हल्ल्यामुळे जिल्ह्यात खळबळ उडाली होती. संतोष परब हे मोटरसायकलवरून कनकनगर येथे जात असताना मागून येणाऱ्या नंबर प्लेट नसलेल्या इनोव्हा कारने परब यांच्या मोटरसायकलला डॉ. नागवेकर यांच्या एम. आर. आय. सेंटर नजीक मागून धडक दिली. धडकेनंतर परब रस्त्यावर पडल्यानंतर इनोव्हा कारमधून आलेल्या दोघांनी परब यांच्यावर चाकू सदृश्य टोकदार हत्याराने छातीवर वार केले.

नितेश राणे यांच्यावर आयसीयूत उपचार सुरू ; रात्री उलट्यांचा त्रास, तपासण्या ढकलल्या पुढे

छातीत तसेच पाठीचा त्रास सुरू झाल्याने आमदार नितेश राणे यांना उपचारासाठी पोलीस बंदोबस्तात कोल्हापुरात हलवण्यात (Nitesh Rane was shifted to Kolhapur) आले. येथील छत्रपती प्रमिलाराजे रुग्णालयातील हृदयरोग विभागात त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. दरम्यान, अधिक त्रास जाणवू लागल्याने त्यांना येथील 'आयसीयू'मध्ये हलवण्यात (Nitesh Rane in ICU) आले आहे. तसेच डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली उपचार सुरू आहेत, अशी माहिती वैद्यकीय अधिकारी गिरीश कांबळे यांनी दिली. राणे यांच्यावर उपचार करण्यासाठी सीपीआर रुग्णालयातील तज्ज्ञ डॉक्टरांची एक टीम तयार केली आहे. त्यामध्ये सर्व प्रकारच्या वैद्यकीय अधिकार्‍यांचा समावेश आहे. विशेषतः हृदयरोग, अस्थिरोग तज्ञांचा यामध्ये समावेश केलेला आहे.