संजय राऊत नॅनो सरकारवर बोलताना

सातारा : महापुरुषांच्या अवमानाविरोधात महाविकासआघाडीने काढलेल्या महामोर्चाला नॅनो (Nano Minded Govt in State) म्हणणे म्हणजे सूर्यावर थुंकण्यासारखे आहे. नॅनो फॅक्टर्‍या फार काळ चालत आणि टिकत नाहीत. नॅनो गाडीचे प्रोडक्शन जसे बंद झाले तसे नॅनो बुध्दीचे हे सरकार सुध्दा बंद पडणार (nano govt in state will soon collapse) आहे, असे वक्तव्य खासदार संजय राऊत (MP Sanjay Raut criticized CM Shinde) यांनी सातार्‍यातील पत्रकार परिषदेत (MP Sanjay Raut press conference) केले आहे.





मुख्यमंत्र्यांना दिल्लीतून गुंगीचे औषध : महापुरुषांच्या अवमानावर, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादावर मुख्यमंत्री शिंदे काहीच बोलत नाहीत. त्यांना शांत राहण्याच्या अटीवरच मुख्यमंत्री करण्यात आले आहे. त्यांना दिल्लीतून गुंगीचे औषथ देण्यात आले आहे. गुंगी संपते तेव्हा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पुन्हा दिल्लीत जातात, अशी टीकाही संजय राऊतांनी केली. मुख्यमंत्र्यांनी सातारा जिल्ह्यात स्वत:साठी दोन हेलिपॅड बांधल्याचे कळले. ते हेलिकॉप्टर मुख्यमंत्री आहेत, असेही राऊत म्हणाले.





परिस्थिती जैसे थे म्हणजे मध्यस्थी नव्हे : अमित शहांनी दोन्ही मुख्यमंत्र्यांची बैठक घेऊन सीमावादावर कसली मध्यस्थी केली. जेव्हा निर्णय होतो तेव्हा त्याला मध्यस्थी म्हणतात. परिस्थिती जैसे थे म्हणजे मध्यस्थी नाही. बेळगाव महानगरपालिकेवरचा कन्नड सरकारने काढलेला भगवा झेंडा परत लावावा. मराठी लोकांवरील खोटे गुन्हे मागे घ्यावेत. बेळगावचे दफ्तर मराठी भाषेत करावे. हे जर केले तरच त्याला मध्यस्थी म्हणता येईल, असे राऊतांनी सुनावले.



सीमावादात शिवसेनेने ७० हुतात्मे दिले : शिवसेनेने सीमावादासाठी 70 हुतात्मे दिले आहेत. मंत्री असताना दिवाकर रावते, मी स्वत: बेळगावात जाऊन गुन्हे अंगावर घेतले आहेत. 2018 च्या प्रकरणात मला आता वॉरंट पाठवले जात आहे. इथले एक मंत्री सीमेवरून परत आले. पण, आम्ही सीमेच्या पलिकडे जाणार, असा टोलाही संजय राऊत यांनी शिंदे सरकारमधील मंत्री शंभूराज देसाईंना लगावला.





उदयनराजेंच्या भूमिकेचे शिवसेनेकडून समर्थन : छत्रपती शिवाजी महाराज आणि अन्य महापुरूषांच्या अवमानाविरोधात उदयनराजेंनी घेतलेल्या भूमिकेचे सर्वांत आधी शिवसेनेने समर्थन केले आहे. उदयनराजेंना अश्रू अनावर झाले. उदयनराजेंचे अश्रू हे महाराष्ट्राचे अश्रू आहेत. सरकार काहीच करत नत्यामुळे हुंदका दाटून येणे स्वाभाविक आहे. उदयनराजेंनी लढत राहावे, बोलत राहावे; कारण ते परखड आहेत, असेही संजय राऊतांनी म्हटले.