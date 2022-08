सातारा: गेल्या तीन दिवसांपासून सातारा जिल्ह्यात सर्वदूर पावसाची संततधार ( Incessant rain in Satara ) आहे. यामुळे छोटी धरणे, तलाव पूर्ण क्षमतेने भरली आहेत. कोयना धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात देखील विक्रमी पाऊस ( Record rainfall in Koyna Dam area ) झाला आहे. गेल्या चोवीस तासात कोयना धरणात तब्बल साडे चार टीएमसी पाण्याची आवक ( four and a half tmc water inflow in Koyna dam ) झाली आहे. मुसळधार पावसामुळे धरणातील आवक प्रतिसेकंद 50 हजार क्युसेकवर पोहोचली ( water in the Koyna Dam arrivals at 50,000 cusecs per second ) आहे. धरणातील पाणीसाठा 73.18 टीएमसी ( Koyna dam water storage capacity ) झाला आहे.



नवजा येथे उच्चांकी पाऊस- नवजा येथे चोवीस तासात 226 मिलीमीटर इतका उच्चांकी पाऊस झाला आहे. महाबळेश्वरमध्ये 197 मिलीमीटर आणि कोयनानगरमध्ये 175 मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. धरणात 49,654 क्युसेक पाण्याची प्रतिसेकंद आवक सुरू आहे.





मोरणा धरणातून विसर्ग वाढणार - पाटण तालुक्यातील मोरणा-गुरेघर मध्यम प्रकल्पाच्या सांडव्यावरून प्रतिसेकंद 2474 घनफूट पाण्याचा विसर्ग नदीपात्रात सुरू आहे. पाणलोट क्षेत्रात पावसाचा जोर वाढल्याने दुपारी 4 वाजता सांडव्यावरील विसर्ग प्रतिसेकंद 3245 घनफूट केला जाणार आहे. यामुळे नदीपात्रातील पाण्याची पातळी वाढून गोकुळ पूल पाण्याखाली जाणार आहे. त्यामुळे पुलावरून धोकादायकरित्या वाहतूक करू नये. नदीपात्रात जाऊ नये, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.

