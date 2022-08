सातारा गणेशोत्सवात सातारा एसटी विभागातील सातारा, कराड, पाटण, वाई, महाबळेश्वर, पारगाव-खंडाळा, फलटण, कोरेगाव, वडूज, दहिवडी, मेढा या ११ आगारांमधून ११५ बसेसची सोय करण्यात आली Facility of buses from in Satara agar आहे. त्यामुळे गणेशभक्तांचा प्रवास सुखकर होणार आहे.



फेर्‍याही वाढवल्या गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर सातारा जिल्ह्यात येणार्‍या तसेच कोकणात जाणार्‍या प्रवाशांच्या संख्येत वाढ होते. त्यामुळे सातारा विभागातील सर्व आगारातून पुणे व मुंबई या ठिकाणी जादा बसेस सोडण्याचे नियोजन करण्यात आले असल्याचे विभाग नियंत्रक रोहन पलंगे यांनी सांगितले. सातारा आगारातून सातारा-स्वारगेट मार्गावर रोज ४६ फे्र्‍या होतात. गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर आणखी 30 जादा बसेस सोडण्यात येणार आहेत. तसेच मुंबई व बोरिवलीसाठी २० जादा गाड्या सोडण्याचे नियोजन करण्यात आले. सातारा आगारातून मुंबई, ठाणे, पालघर आगाराच्या सुमारे २० बसेस मुंबई, ठाणे आणि पालघर मार्गावर धावणार आहेत.





जादा गाड्या सोडण्याचे नियोजन गणेशोत्सवाच्या कालावधीत ज्या भागात जाण्यासाठी प्रवाशांची संख्या जास्त असेल त्या मार्गावर जादा गाड्या सोडण्याचे नियोजन एसटी महामंडळाने केले आहे. त्यामुळे प्रवाशांना बसस्थानकावर ताटकळावे लागणार नाही. सातार्‍यातील सर्व ११ आगारांमधून जागा गाड्या सोडल्या जाणार असल्याने गणेशोत्सवात नागरीकांचा प्रवास सुखकर होणार आहे.Facility of buses from Satara agar for Ganeshotsav

