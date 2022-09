सातारा : कोकणमार्गे कोल्हापूर संरक्षित क्षेत्रात संचार करणाऱ्या ८ वाघांचे दर्शन जीवशास्त्रज्ञांना कॅमेरा ट्रॅपच्या माध्यमातून घडले (Existence of tigers movement caught by trap camera) आहे. त्यापैकी वाघाची एक जोडी दक्षिण कोकणातील मानवी हस्तक्षेपापासून दूर असलेल्या जंगलात कायमस्वरुपी ठाण मांडून बसल्याचे निरीक्षण शास्त्रज्ञांनी नोंदवले (Existence of tigers in Kolhapur Protected Area) आहे.





कर्नाटक, गोव्यातून येतात वाघ - काही काळासाठी कोकण आणि कोल्हापूर पट्ट्यात कर्नाटक आणि गोवा राज्यातून वाघ येतात. गुरांची शिकार होत असल्याने, या भागामध्ये वाघ दिसून येत असल्याचे प्रत्यक्षदर्शींचे म्हणणे होते. वाघांची हालचाल टिपण्यासाठी कोल्हापूर वनविभाग आणि वाईल्डलाईफ कॉन्झर्वेशन ट्रस्ट या वन्यप्राणीप्रेमी संस्थेने कॅमेरा ट्रॅपच्या मदतीने वाघांच्या हालचालींची माहिती घेतली. कोकण आणि कोल्हापूरात संरक्षित वनक्षेत्रात हे ८ वाघ वावरताना शास्त्रज्ञांना दिसले आहेत.



ट्रॅप कॅमेऱ्याने टिपलेली वाघांची छायाचित्रे



आठपैकी सहा वाघ स्थानिक नाहीत - वाइल्डलाइफ कॉन्झर्वेशन ट्रस्ट ही संस्था कॅमेरा ट्रेपच्या माध्यमातून २०१४ सालापासून कोकणातून येणा-जाणाऱ्या वाघांच्या अस्तित्वाचा शोध घेत आहे. आठ वर्षांपासून वाघाची एक जोडी कोकणात कायमस्वरुपी राहत असल्याची खुशखबर वाईल्डलाईफ कॉन्झर्वेशन ट्रस्टचे वन्यजीव जीवशास्त्रज्ञ गिरीश पंजाबी यांनी दिली. इतर सहा वाघांचे दर्शन सतत दिसून येत असले तरीही त्यांना स्थानिक वाघ म्हणणे घाईचे ठरेल, असे निरीक्षणही त्यांनी नोंदवले आहे.





दक्षिण कोकणसह कोल्हापूर क्षेत्रात २२ ट्रॅप - नोव्हेंबर २०२१ ते एप्रिल २०२२ पर्यंत दक्षिण कोकण आणि कोल्हापूरातील तब्बल २२ ठिकाणी प्रत्येकी एक कॅमेरा ट्रॅप बसवला गेला आहे. काही ठिकाणी दोन महिने तर काही ठिकाणी सहा महिने वाघांच्या हालचालींवर कॅमेरा ट्रॅपच्या माध्यमातून लक्ष ठेवले गेले. वाघिणींची संख्या कमी असल्याने वाघ जास्त काळ थांबत नसल्याचे ट्रॅपमधील चित्रिकरणातून समोर आले (Kolhapur Protected Area including South Konkan) आहे.



जंगल जमिनीवरील बॉक्साईट खाणी विनाशकारी - सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या लँडस्केपमध्ये वाघ आणि इतर मोठ्या मांसाहारी प्राण्यांच्या वसाहतीसाठी कॉरिडॉर अत्यंत महत्त्वाचा आहे. कर्नाटकातील काली व्याघ्र प्रकल्प आणि लगतच्या भागात प्रजननक्षम वाघांची संख्या असल्याने या कॉरिडॉरमध्ये उत्तरेकडे वाघांची हालचाल दिसून येते. या जंगलाच्या जमिनीवर उत्खननाला परवानगी दिली जाऊ नये. बॉक्साईट खाण ही पश्चिम घाटातील सर्वात विनाशकारी ठरणारी असल्याची प्रतिक्रिया जीवशास्त्रज्ञ गिरीश पंजाबी यांनी (Existence of tigers South Konkan) दिली.





बॉक्साईट उत्खननामुळे अधिवासाला धोका - कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्गच्या वनक्षेत्रातील बॉक्साईट उत्खननामुळे सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाचे कॉरिडॉरचे क्षेत्र गंभीरपणे खंडित होईल. वन्य प्राण्यांचे हे शेवटचे उरलेले अधिवास आहेत. जे अबाधित आहेत. काही क्षेत्रे संवर्धन राखीव म्हणून संरक्षित आहेत. परंतु, संवर्धन राखीवच्या बाहेरील इतर क्षेत्रांना खाणकामांमुळे धोका आहे. पेंढाकळे-मलकापूर पट्ट्यातील पाच प्रस्तावांना तत्वत: मान्यता मिळाली असून आणखी प्रस्तावांवर विचार सुरू आहे. इको-सेन्सिटिव्ह झोन देखील अद्याप मसुद्याच्या टप्प्यात आहेत. त्यामुळे बॉक्साईट उत्खनन प्राण्यांच्या अधिवासाला धोका निर्माण होणार असल्याची भीती मानद वन्यजीव रक्षक रोहन भाटे यांनी व्यक्त केली (Existence of Tigers) आहे.