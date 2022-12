सातारा - छत्रपती शिवाजी महाराजांची ( Chhatrapati Shivaji Maharaj Maharaj ) अवहेलना करणाऱ्यांचा 'एवढा संताप आलाय की तलवारीने एकेकाची मुंडकी छाटावी वाटतात,' अशा तीव्र शब्दात खासदार उदयनराजे भोसले ( MP Udayanaraje Bhosale ) यांनी आपला राग व्यक्त केला आहे.

Those who disobeyed Shivaji Maharaj should be beheaded, Udayanraje Bhosle criticized the BJP along with the Governor

आक्रोश आंदोलनासाठी रायगडकडे रवाना - रायगडावरील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या समाधीस्थळी आक्रोश आंदोलन करण्यासाठी उदयनराजे आज रवाना झाले. यावेळी जलमंदिर पॅलेसमध्ये त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना छत्रपती शिवरायांच्या अवमानप्रकरणी राज्यकर्ते, सत्ताधार्‍यांवर कठोर शब्दात निशाना साधला. यावेळी उदयनराजेंनी कोणाचेही नाव न घेता संताप व्यक्त केला.





मी कोणाची पर्वा करत नाही - मला कोणाचा फोन आलेला नाही, मी कोणाची पर्वा करत नाही. एवढा संताप आलाय की एकेकाची मुंडकी छाटावी वाटतात, अशा शब्दात उदयनराजेंनी तीव्र शब्दात आपल्या भावना व्यक्त केल्या. छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी, ( Governor Bhagat Singh Koshyari ) भाजप नेत्यांनी केलेल्या टिपण्णीमुळे सध्या राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे.





शेकडो शिवभक्तांची उपस्थिती - जलमंदिर पॅलेसमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रतिमेला अभिवादन करून उदयनराजेंनी शिवसन्मान निर्धार यात्रेला सुरुवात केली. त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी शेकडो शिवभक्त उपस्थित होते. आपल्या समर्थकांसोबत उदयनराजे पोवई नाक्यावरील शिवतीर्थावर आले. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याला पुष्पहार घालून त्यांनी शिवसन्मान निर्धार यात्रेला सुरुवात केली.