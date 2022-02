सातारा - कराड बसस्थानक परिसरातील वारांगणांच्या वस्तीला मध्यरात्री लागलेल्या भीषण आगीत पत्र्याची २५ झोपडीवजा घरे खाक ( 25 houses destroyed in fire in Karad ) झाली आहेत. यावेळी झालेल्या सिलिंडर स्फोटामुळे बसस्थानकाचा परिसर हादरून ( three women injured in Cylinder explosion ) गेला. या घटनेत तीन महिला जखमी झाल्या आहेत.

सिलिंडर स्फोटामुळे बसस्थानकाचा परिसर ( Fire incident near Karad Bus stand ) हादरून गेला. या घटनेत तीन महिला जखमी झाल्या आहेत. कराड न्यायालयात सुरक्षेसाठी तैनात असलेल्या होमगार्डच्या प्रसंगावधानामुळे जळीतग्रस्तांना तातडीने मदत ( home guard help in Karad fire incident ) मिळाली आहे. त्यामुळे मोठी दुर्घटना टळली.

वारांगणांच्या वस्तीतील २५ घरे आगीत खाक

हेही वाचा-Thane Crime : किडनी डोनेटच्या नावाखाली महिलेला साडेआठ लाखांचा गंडा; एका आरोपीला अटक एक फरार



कराड न्यायालय परिसरातील घटना...

कराड न्यायालय आणि न्यायाधीशांच्या निवासस्थांनापासून काही पावसालांच्या अंतरावर असलेल्या वारांगणांच्या वस्तीला मध्यरात्री भीषण आग लागली. यावेळी घरगुती सिलिंडरचे स्फोट झाले. त्यामुळे आगीने रौद्र रूप धारण केले. या घटनेत तीन महिला भाजून जखमी झाल्या आहेत. तसेच पत्र्याची झोपडीवजा घरे आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडली. याच परिसरात कराड नगरपालिकेचे फायर स्टेशन असल्यामुळे अग्निशमन दलाच्या सर्व जवानांना पाचारण करण्यात आले. कृष्णा हॉस्पिटलचा अग्निशमन बंबही घटनास्थळी पोहोचला. पाण्याच्या दोन बंबांच्या साह्याने आग विझविण्यात आली. घटनेपासून काही अंतरावरच कराड न्यायालय आणि न्यायाधीशांचे निवासस्थान आहे. याठिकाणी गृहरक्षक दलातील जवान (होमगार्ड) सुरक्षेसाठी तैनात असतो. त्याने प्रसंगावधान राखत संबंधित यंत्रणांना तातडीने घटनेची माहिती दिली. त्यामुळे मोठी दुर्घटना टळली.

हेही वाचा-physical abuse of girl in Kashi Express : काशी एक्क्प्रेसमध्ये ६ वर्षीय चिमुरडीवर अत्याचाराचा प्रयत्न ; नराधमाला अटक



पालकमंत्र्यांसह अधिकार्‍यांची घटनास्थळी धाव...

कराड न्यायालय परिसरातील डॉ. बापूजी साळुंखे पुतळ्याच्या पूर्वेकडील बाजूच्या वारांगणांच्या वस्तीसधील घरांना मध्यरात्री अचानक आग लागली. न्यायालय परिसरात तैनात असलेल्या होमगार्डने घटनास्थळी धाव घेत अनेक महिलांना सुरक्षितरित्या बाहेर काढले. त्यानंतर कराड नगरपालिका आणि कृष्णा हॉस्पिटलचा अग्निशमन बंब दाखल झाल्याने आग आटोक्यात आणण्यात यश आले. या घटनेनंतर कराड नगरपालिकेच्या शाळा क्रमांक 3 मध्ये जळीतग्रस्तांच्या तात्पुरत्या निवार्‍याची सोय करण्यात आली आहे. आगीच्या घटनेची माहिती मिळताच पालकमंत्री बाळासाहेब पाटील, पोलीस उपअधीक्षक रणजीत पाटील, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक बी. आर. पाटील, नगरसेवक राजेंद्र यादव, फारुख पटवेकर, विजय यादव यांनी घटनास्थळी भेट देऊन आगीच्या घटनेची माहिती घेतली.