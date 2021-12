सांगली - कर्नाटकच्या बंगळुरू येथे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळा विटंबनाचे (Shivaji statue desecrated in Bengaluru) संतप्त पडसाद मिरजमध्ये उमटले आहेत. संतप्त शिवसैनिकांनी (Agitation of Shivsena in Sangali) कर्नाटक राज्याच्या बसेस आणि खाजगी वाहनांवर दगडफेक करत तोडफोड केली आहे. त्याबरोबर शहरातल्या कन्नड व्यवसायिकांच्या आस्थापनांवर हल्लाबोल करत दुकाने बंद पाडली आहेत.



मिरजेत शिवसैनिक रस्त्यावर

कर्नाटक राज्यातल्या बंगळुरु या ठिकाणी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याची विटंबना (Shivaji statue desecrated in Bengaluru) झाल्याचा प्रकार घडला आहे. याचे तीव्र पडसाद आता महाराष्ट्रात उमटू लागले आहेत. मिरजमध्ये संतप्त शिवसैनिकांनी रस्त्यावर उतरून कर्नाटक राज्याच्या बसेस आणि खाजगी वाहने लक्ष केली आहेत. कर्नाटक राज्याच्या दोन बसेसवर तुफान दगडफेक (Stones pelted on Karnatak Buses) करण्यात आलेली आहे. त्याचबरोबर काही खाजगी वाहनांच्या वरी हल्लाबोल करत शिवसैनिकांनी वाहनांची तोडफोड केली आहे. त्याचबरोबर शहरातल्या कन्नड व्यवसायिकांच्या दुकानांवर शिवसैनिकांनी याठिकाणी कन्नड व्यवसायिकांची फलकांची तोडफोड केली आहे. त्यामुळे मिरज शहरांमध्ये सध्या तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.



कोल्हापुरात कानडी व्यावसायिकांचे व्यवसाय बंद

चार दिवसांपूर्वी महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे (Maharashtra Unification Committee ) अध्यक्षांवर शाईफेकीची घटना घडली होती. त्याच्या निषेधार्थ कोल्हापूरसह राज्यभरात ठीक ठिकाणी पडसाद उमटले होते. कोल्हापूरातील शिवसैनिकांनी कन्नड संघटनेचा लाल पिवळा ध्वज जाळला होता. त्यानंतर कन्नड संघटनेकडून सुद्धा शिवसेनेच्या चिन्हाचा भगवा ध्वज जाळण्यात आला होता. गेल्या अनेक वर्षांपासून सीमावाद सुरू आहे. मात्र पुन्हा एकदा हा वाद वाढतच चालला आहे. काल रात्री शिवरायांच्या पुतळ्याची विटंबना झाल्याची घटना घडली असून आता त्याचे सर्वत्र पडसाद उमटत आहेत. बेळगाव तसेच कोल्हापूरात सुद्धा याचे पडसाद उमटत अनेक कानडी लोकांचे व्यवसाय कोल्हापूरात बंद करण्यात आले आहेत.

काय आहे प्रकरण ?

कर्नाटकची राजधानी बंगळूर येथे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याची विटंबना ( Defacement of the Statue of Chhatrapati Shivaji Maharaj ) करण्यात आल्याची संतापजनक घटना समोर आली. गुरुवारी रात्री उशिरा रात्रीच्या अंधारात काही समाजकंटकांनी शिवरायांच्या पुतळ्यावर काळा रंग ओतला. बंगळूर मधील सदाशिवनगर (Sadashivnagar in Bangalore ) येथे ही संताप आणणारी घटना घडली आहे. कोल्हापूरात शिवसैनिकांनी कर्नाटकच्या लाल पिवळ्या झेंड्याची होळी केली त्यांच्या निषेधार्थ हे कृत्य केले असल्याचे मेसेज सुद्धा व्हायरल होत आहेत.

