सांगली उत्तर प्रदेशातील साधूंना मारहाण प्रकरणी पोलीस अधीक्षक दीक्षित गेडाम (sp dikshit gedam) यांनी जतच्या लवंगा (lavanga village) येथे भेट दिली आहे. गेडाम यांनी गावातील लोकांशी संवाद साधत या प्रकरणी सखोल चौकशी केली. यावेळी त्यांच्यासोबत अप्पर पोलीस अधीक्षक मनीषा डुबूले यांच्या सह स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखा व जत पोलीस ठाण्याचे पोलीस अधिकारी मोठा पोलीस फौजफाटा होता.

साधूंना चोर समजून जमावाने हे बेदम मारहाण जत तालुक्यातल्या लवंगा या ठिकाणी उत्तर प्रदेश येथील चार साधूंना जमावाकडून बेदम मारहाण करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला होता. कर्नाटक मधून पंढरपूरकडे देवदर्शनासाठी जात असताना लवंगा या ठिकाणी रस्ता विचारण्यासाठी थांबलेल्या साधूंना चोर समजून जमावाने हे बेदम मारहाण केल्याचा प्रकार घडला होता. मात्र साधुंनी गैरसमजातून हा प्रकार घडल्याचा स्पष्ट करत कोणतीही तक्रार न देता पंढरपूरकडे निघून गेले होते. मात्र या मारहाणीचा व्हिडिओ सोशल मीडियावरून चांगलाच व्हायरल झाल्यानंतर सांगली पोलिसांनी याची गंभीर दखल घेऊन उमदी पोलीस ठाण्यामध्ये साधूंच्या मारहाण प्रकरणी गुन्हा दाखल केले ( case of beating of sadhus in Sangli ) आहे.

सहा जणांना अटक याप्रकरणी सहा जणांना अटक करण्यात आल्याची माहिती सांगलीचे पोलीस अधीक्षक दीक्षित गेडाम यांनी दिली ( people arrested in case of beating of sadhus ) आहे. आणखी संशयितांचा शोध सुरू असून केवळ गैरसमजूतीतून हा सर्व प्रकार घडल्याचं पोलीस अधीक्षक गेडाम यांनी स्पष्ट केलं आहे.