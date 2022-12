सांगली बंदला संमिश्र प्रतिसाद

सांगली : छत्रपती शिवाजी महाराज ( Chhatrapati Shivaji Maharaj ) आणि महापुरुषांबद्दल बदनामी कारक विधान ( Defamatory statements on great men ) करणाऱ्यांच्या विरोधात पुरोगामी संघटनांच्यावतीने ( purogami sanghatana in sangli ) सांगली बंदची हाक Sangli bandh callदेण्यात आली होती. याला सांगली शहरामध्ये संमिश्र असा प्रतिसाद मिळाला आहे. तर बदनामीकारक विधान करणाऱ्यांच्या विरोधात शहरामधून सर्वपक्षीय निषेध रॅली (All party protest rally) देखील काढण्यात आली. ( protest defamation of Chhatrapati Shivaji Maharaj )





सर्वपक्षीय निषेध रॅली : छत्रपती शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले आणि कर्मवीर भाऊराव पाटील यांच्या बाबतीत राज्यपाल भगतसिंग कोशारी भाजपाचे प्रवक्ते सुधांशू त्रिवेदी, भाजपचे मंत्री चंद्रकांत पाटील, भाजपा आमदार प्रसाद लाड यांच्याकडून वादग्रस्त विधान करण्यात आली आहेत. या विधानांचा निषेध म्हणून सांगली जिल्ह्यातल्या पुरोगामी संघटनांच्या वतीने आज सांगली बंदची हाक देण्यात आली होती.या बंदला सांगली शहरांमधून संमिश्र असा प्रतिसाद मिळाला आहे. सकाळपासून शहरातील प्रमुख बाजारपेठ, मुख्य मार्गावरील दुकाने आणि व्यापार बंद ठेवण्यात आली होती. दरम्यान महापुरुषांचा अपमान करणाऱ्यांचा निषेध म्हणून काढण्यात आलेल्या सर्वपक्षीय रॅलीमध्ये जिल्ह्यातील सर्वच राजकीय पक्षांचे नेते, कार्यकर्ते आणि पुरोगामी संघटनांचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. शहरातल्या महात्मा गांधी पुतळ्यापासून रॅलीची सुरुवात झाली. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यासमोर या रॅलीची सांगता झाली.