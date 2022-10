सांगली : लिफ्ट देण्याच्या बहाण्याने एकास हातचालखीने लुटण्यात (person robbed of lakhs of rupees ) आल्याचा प्रकार घडला आहे. रोकडसह सोन्याचे दागिने असे एका लाखांचा मुद्देमाल लंपास (Cash and jewelery stolen) करण्यात आला आहे. इस्लामपुरच्या पेठनाका येथे शिराळा रोडवर (Robbery on pretext of giving lift in Sangli) हा प्रकार घडला असून या प्रकरणी इस्लामपूर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. Sangli Crime, latest news from Sangli





गाडी पिकअप घेत नसल्याचे सांगून परत सोडले - शिराळा तालुक्यातल्या निगडी येथे राहणारे विश्वास साळुंखे हे आपल्या गावी जाण्यासाठी पेठ नाका या ठिकाणी थांबले होते. यावेळी शिराळ्याकडे जाणारी एक टाटा सफारी गाडी त्यांच्या समोर येऊन थांबली. गाडीतल्या लोकांनी साळुंखे यांना शिराळापर्यंत सोडू, असं सांगितल्यानंतर साळुंखे हे देखील गाडीमध्ये बसले. पुढच्या सीटवर साळुंखे बसल्यानंतर त्यांच्याजवळ असणारी बॅग त्यांनी मागील सीटवर ठेवली. यावेळी मागच्या सीटवर एक महिला व दोन पुरुष बसले होते. दरम्यान काही अंतरावर गाडी गेल्यानंतर गाडी पिकअप घेत नाही,असे कारण साळुंखे यांना सांगत गाडी वळवून पेठेनाका या ठिकाणी आणून साळुंखे यांना सोडले आणि गाडीने तिथून लागलीच पोबारा केला.

4 लाखांचा मुद्देमाल घेऊन काढला पळ- गाडीमध्येच आपली बॅग राहिली आणि संगनमताने हे चोरी केल्याची बाब साळुंखे यांचे लक्ष्यात येताच त्यांनी इस्लामपूर पोलीस ठाण्यामध्ये धाव घेतली. आपल्या दागिन्यांसह रोख रक्कम, असा एक लाख 4 हजार रुपयांचा मुद्देमाल फसवून लंपास केल्याचे फिर्याद दाखल केली आहे. अधिक तपास इस्लामपूर पोलीस करत आहेत.