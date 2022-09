रत्नागिरी गणेशोत्सवात महिला वर्ग जिची आतुरतेने वाट बघत असतात, त्या म्हणजे गौरीमातेचं जिल्ह्यात ठिकठिकाणी वाजत गाजत आगमन करण्यात Arriving various places in the district आलं आहे. कोकणात महिला गौरी आगमन अनोख्या पद्धतीनं करतात. Mahalaxmi Puja पाणवठ्यावरुन गौरीच्या मुखवट्याची गौरी घरी आणण्याची परंपरा आहे. कोकणात गौरीला ग्रामीण भाषेत गवर असेही संबोधले जाते. गौरी आणताना आगमनाची रंगतदार गाणी गुणगुणत तसेच महिलावर्ग नाच गाणी करत असतात. आज गौरीचं आगमन घराघरात Gauri arrival in the house झाले आहे. गौरी आगमनाबरोबर गणपतीची अनोख्या पद्धतीने आराधाना करण्याची परंपरा पहायला मिळत आहे. गणराया पाठोपाठ आज झालेल्या गौरीच्या आगमनाने गणेशोत्सवाचा आनंद द्विगुणीत झाला आहे.

गौराईचं वाजत गाजत आगमन

खास गौरीची गाणी जिल्ह्यात विशेषत ग्रामीण भागात अत्यंत पारंपरिक पद्धतीने गौराईच आगमन होत असतं. गौरीच्या मुखवट्यासोबत पाणवठ्यावरच्या खड्यांच्या गौरी घरी आणल्या जातात. Gauri arrival in the house या गौरी घरी आणत असताना खास गौरीची गाणी म्हटली जातात. गौरीचा मुखवटा धरुन तो पाणवठ्यावरुन घरापर्यत सुहासीनी घेवून येतात. घराच्या उंबऱ्यावर आलेल्या गौरीचं धुमधडाक्यात स्वागत होतं, आणि गौरी आगमनानं गणपती बाप्पाच्या सणात आणखी भर पडते.

गौरीचे अनेक प्रकार कोकणात गौरीचे अनेक प्रकार पहायला मिळतात. कुठे साधी तेरड्याची, तर कुठे कागदी मुखवटा लावून टोपलीत बसलेली तर कुठे पूर्णाकृती गवार तसेच खुर्चीवर बसलेल्या अवस्थेतील गौरी सजवली जातात. कोकणातील अनेक गावातील घरामध्ये लाकडाच्या पूर्णाकृती गौरी असतात. दरवर्षी या गौरींना नव्या वस्त्रालंकारानी सजवले जातात. अनेक घरामध्ये गौरीचे वर्षानुवर्षाचे ख-या सोन्याचे दागिने ही असतात. कोकणात आज गौरीसाठी गोड नैवेद्य केला जातो, तर उद्या कोकणात सर्वत्र तिखट सण अर्थात गौरीला तिखट नैवेद्य दाखवला जातो. आज गौराईचे आगमन आणि उद्या रात्रभर गौराईचा जागर केला जात असतो.

