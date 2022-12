कर्नाटकच्या मंत्र्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राचे मंत्रिमंडळ पुचाट; विनायक राऊतांची खोचक टीका

रत्नागिरी : कर्नाटकच्या मंत्र्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राचे मंत्रिमंडळ अत्यंत पुचाट वृत्तीचे ( Vinayak Raut Criticized Cabinet of Maharashtra ) आहे, अशी टीका खासदार विनायक राऊत यांनी आज राज्य सरकारवर केली आहे, ते आज रत्नागिरीत बोलत ( MP Vinayak Raut Today Criticized on State Government ) होते. यावेळी विनायक राऊत म्हणाले, कर्नाटकच्या विधानसभेने ताबडतोब ठराव केला आणि आपल्या मंत्र्यांनी, मुख्यमंत्र्यांनी आधी दिल्लीवारी केली. दिल्लीकरांशी लोटांगण घातले ( Karnataka Legislative Assembly Immediately Passed Resolution ) आणि आता येऊन कर्नाटकच्या विरोधात ठराव केला. विरोधी पक्षांनी जर नेटा लावला नसता, तर या सरकारने तो ठराव मांडला पण नसता अशी टीका खासदार राऊत यांनी केली आहे.



'या' सर्व नेत्यांचे भ्रष्टाचार आता बाहेर येणार दरम्यान अब्दुल सत्तार, संजय राठोड किंवा उद्योग मंत्री उदय सामंत या सर्व नेत्यांचे भ्रष्टाचार आता बाहेर येताहेत. सत्तेचा वापर केवळ स्वतःच्या स्वार्थासाठी ज्यांनी केला आहे, त्यांना जनतेच्या न्यायालयात जावे लागेल. पण, त्यांना खऱ्या अर्थाने मंत्रिमंडळातून हाकलून देण्याची आवश्यकता आहे, असेही राऊत यावेळी म्हणाले.



शंभूराज देसाईंची बरीच प्रकरणे बाहेर येतील, असा गौप्यस्फोट दरम्यान, शंभूराज देसाईंची बरीच प्रकरणे बाहेर येतील, आता अजून थोडे दिवस थांबा असे सूचक विधानही राऊत यांनी केले आहे. आता बॉम्ब फुटायला लागलेत, त्याच्यातून आधी फडणवीस वाचताहेत का बघा, हिम्मत असेल तर अजून एक आठवडा अधिवेशन घेऊन दाखवावे, असे आव्हानही खासदार राऊत यांनी दिले आहे.



अनिल देशमुख यांच्या जामिनाबाबत न्यायालयाचे मानले आभार दरम्यान, अनिल देशमुख यांच्या जामिनाबाबत बोलताना खा. राऊत म्हणाले की, न्यायदेवता अजूनही देवतेच्या रूपात आहेत. त्यामुळे आज अनिल देशमुख यांना आज न्याय मिळाला, त्याबद्दल न्यायदेवतेचे आम्ही आभार मानतो.