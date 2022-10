बारामती - शेअर मार्केटमध्ये Share Market गुंतवलेल्या पैशांच्या वादातून चाकूने भोसकून धाकट्याने थोरल्या भावाचा खून Youth Murdered His Big Brother Over Money Dispute In Baramati केल्याने खळबळ उडाली. ही घटना बारामती तालुक्यातील माळेगावात शुक्रवारी रात्री साडेनऊ वाजताच्या सुमारास घडली. कल्पेश अरुण धुळप असे खून झालेल्या तर मंथन अरुण धुळप असे खून केलेल्या भावाचे नाव आहे. दरम्यान खुनी भावाला पोलिसांनी पकडून बारामती उपकारागृहात Baramati Jail ठेवण्यात आले आहे.

व्यवसायाचे पैसे गुंतवले शेअर मार्केटमध्ये मंथन आणि कल्पेश धुळप हे माळेगावातील अमरसिन्ह कॉलनीत राहतात. यातील लहान भाऊ मंथनने मोठा भाऊ कल्पेशला चप्पल व्यवसायासाठी Shoe Business आठ दिवसांपूर्वी १ लाख ४० हजार रुपये दिले होते. मात्र कल्पेशने व्यवसाय सुरू केला नाही. त्यामुळे शुक्रवारी याबद्दल मंथनने कल्पेशला विचारणा केली. त्यावर कल्पेशने हे पैसे शेअर मार्केटमध्ये Share Market गुंतवल्याने आता माझ्या खात्यावर पैसे नाहीत. मी नंतर पैसे देतो असे सांगितले. त्यामुळे मंथन हा त्याच्यावर रागावला. या रागातूनच दोन्ही भावांचा वाद झाला.

चाकुने केले सपासप वार मंथनने कल्पेशकडे पैशांबाबत विचारल्यावर कल्पेशने मंथनला हाता-बुक्क्यांनी मारहाण केली. ते सहन न झाल्याने मंथनने घरातील कपाटात ठेवलेला चाकू काढून कल्पेशच्या मानेवर, छातीवर वार सपासप वार Brothers Murder By Knife By Accused केले. त्यामुळे कल्पेश हा जागीच कोसळला. त्याच्या खुनानंतर आई सुरेखा अरुण धुळपने बारामती पोलीस ठाण्यात Police Inspector Of Baramati Police Station याबाबतची माहिती दिली. पोलिसांनी तात्काळ मंथनला अटक केली आहे. वैद्यकीय तपासणीनंतर त्याला बारामती उपकारागृहात Baramati Jail ठेवण्यात आल्याची माहिती पोलीस निरीक्षक किरण अवचार यांनी दिली आहे.