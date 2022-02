बारामती - बारामती शहरातील एका तरुणीच्या मर्जीविरुद्ध तिला पळवून नेऊन लग्न केल्याप्रकरणी शहर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (Young threatened the girl and married ) याप्रकरणी मुलीच्या फिर्यादीवरुन ऋषिकेश अविनाश जगताप (रा. कोळी मळा बारामती)शुभम कराळे, किरण खोमणे (रा. बारामती) यांच्यावर शहर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

ओळखीनंतर ऋषिकेश हा तिचा सतत पाठलाग करायचा

बारामती शहर पोलीस ठाण्यात (दि.३० जाने) रोजी मुलगी पुण्याला एसटी मधून जात असताना ती पुण्यामध्ये पोहोचली नसल्याने त्याबाबत मिसिंग दाखल करून घेतले. (Young threatened the girl and married ) सदरचा तपास करून मुलीला पोलीस ठाण्यात आणले असता. सदर मुलीने तक्रार दिली की तिची सहा महिन्यांपासून ऋषिकेश जगताप याच्यासोबत ओळख होती. ओळखीनंतर ऋषिकेश हा तिचा सतत पाठलाग करायचा. ती त्याला विरोध करत होती. परंतु, तो तिला लग्नाची मागणी घालत होता. (Married against the will of the girl) तिची त्याच्यासोबत लग्न करण्याची मानसिकता नव्हती. सदर, मुलीच्या नातेवाईकांनी तिला पुण्याला जाण्यासाठी बारामती एसटी स्टँडवर सोडवली. ही माहिती ऋषिकेशला समजली. त्यानंतर त्याने तिचा पाठलाग केला.

मर्जीविरुद्ध मुलीसोबत विवाह केला

तिचा पाठलाग करून कसबा या ठिकाणी बस थांबवली व तिला खाली उतरण्यास सांगितले. परंतु, सदर मुलीने त्याचे ऐकले नाही. नंतर सदर मुलाने त्या मुलीस मोबाईलवर फोन करून तिला तुझ्या भावाला मारून टाकून स्वतःही आत्महत्या करेल अशी धमकी दिली. यामुळे मुलगी भयभीत होऊन शिवरी या ठिकाणी एसटी मधून खाली उतरली. यावेळेस आरोपी ऋषिकेश जगताप याने तिला सोबत घेऊन आळंदी या ठिकाणी तिच्या मर्जीविरुद्ध तिच्यासोबत विवाह केला.

पोलीस तपास करत आहेत

या विवाहाला शुभम कराळे व किरण खोमणे हे साक्षीदार म्हणून उपस्थित होते. मुलीने ही पोलिसांना सांगितल्यानंतर पोलिसांनी ऋषिकेश जगताप व शुभम काळे यांना अटक केली आहे. किरण खोमणे हा फरारी आहे. सदर घटनेचा तपास पोलीस निरीक्षक सुनील महाडिक यांच्या मार्गदर्शनाखाली पीएसआय युवराज घोडके करत आहेत.

