पुणे - कोणतंही प्रसंग हा कधीही येऊ शकतो. त्यामुळे महिलांनी सर्वच क्षेत्रात पुढं जायला पाहिजे. सर्वकाही शिकून महिला हे स्वावलंबी झाल्या पाहिजेत. आज पुरुषाच्या खांद्याला खांदा लावून महिला पुढे गेल्या पाहिजे, असे मत योगिता सातव यांनी ईटीव्ही भारतसोबत बोलताना व्यक्त केले. ( Yogita Satav Talked with ETV Bharat ) वाघोलीतील महिलांच्या ग्रुपला पर्यटनासाठी बसमधून नेणाऱ्या बसचालकाला अचानक फिट ( Bus Driver Fell Down Due To Fit ) आले. त्यावेळी बसमधीलच योगिता सातव यांनी प्रसंगावधान राखून बस चालकाला वैद्यकीय उपचारासाठी व महिलांना सुखरूप इच्छित स्थळी पोहचविल्याची घटना नुकतीच ( Pune Lady Driver Save Lives ) घडली. ईटीव्ही भारतने त्यांच्याशी विशेष संवाद साधला.

ईटीव्ही भारत प्रतिनिधीने योगिता सातव यांच्याशी साधलेला संवाद

काय म्हणाल्या योगिता?

मला फोर व्हीलर येते. मात्र, मी मिनीबस कधीच चालवली नाही. जेव्हा आमच्या गाडीतील ड्रॅयव्हरला फिट आली आणि कोण गाडी चालवणार हा प्रश्न जेव्हा आमच्यासमोर होता तेव्हा माझ्या मनातील योगिता मला म्हणत होती ती तू हे करू शकते. एकाबाजूला ड्राइव्हरला रुग्णालयात पोहचवायच होतं तर दुसरीकडे या संपूर्ण महिलांना सुखरूप परत आणायचं होत. मी ध्येय केला आणि संध्याकाळच्या वेळेस 20 किमी गाडी चालवत आणली, असे सर्वत्र कौतुक होत असलेल्या योगिता सातव यांनी सांगितलं.

आपण महिलांना अनेकदा मोठी वाहने चालवताना पाहिले आहे. पुरुषांच्या बरोबरीने महिलांनी देखील प्रत्येक क्षेत्रात पुढे जाताना आपण पाहतच असतो. मात्र, कठीण प्रसंगी एक महिला एक मिनीबस चालवत वाहनचालक याला रुग्णालयात आणि महिलांना सुखरूप परत आणण्याची घटना वाघोली येथे 7 जानेवारीला घडली होती. वाघोली येथील महिलांचा ग्रुप मिनी बसने मोराची चिंचोली येथे 7 जानेवारीला पर्यटनासाठी गेले होते. परत येताना अचानक बस चालकाला फिट आल्याने तो खाली पडला आणि ते पाहून बसमधील महिलाही घाबरल्या. प्रसंगवधान राखत योगिता सातव यांनी बस चालवत बस चालकाला रुग्णालयात आणि महिला ऐच्छिकस्थळी पोहचवल्याने सर्वत्र त्यांचे कौतुक होत आहे. त्यांचा हा बस चालवतानाचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल होत आहे

20 किमी चालवत आणली बस -

वाघोली ते मोराची चिंचोली हा 40 ते 45 किमी अतंर आहे. मात्र, जेव्हा ही घटना घडली तेव्हा संध्याकाळची वेळ होती. संध्याकाळच्या सुमारास वाघोली येथे हायवे असल्याने मोठ्या प्रमाणात वाहनांची वर्दळ होते. कधीकधी तर मोठ्या प्रमाणात ट्राफिकदेखील होत असते. अशातच योगिता यांनी मोराची चिंचोलीपासून 20 किलोमीटर मिनीबस चालवत सर्वप्रथम गाडीच्या वाहनचालकाला रुग्णालयात पोहचवले आणि नंतर बसमधील महिलांना ऐच्छिक स्थळी पोहचवले.

महिलांनी सर्वच क्षेत्रात पुढं जायला हवं -

