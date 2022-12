पुणे : अमृता फडणवीस यांनी राष्ट्रपिता आणि राष्ट्रविक्रेता यातील फरक जाणून घेतला पाहिजे, असे म्हणत काॅंग्रेसने त्यांच्या वक्तव्याचा जोरदार निषेध केला. तसेच, महिला काॅंग्रेसकडून जोरदार आंदोलन करण्यात ( Womens Congress Aggressive Against Amrita Fadnavis ) आले. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांचे काय योगदान होते, याबाबत खरंच अमृता फडणवीस यांना अभ्यास आहे का. त्यांनी त्यांची वाणी त्यांच्या जवळच ठेवली ( Amruta Fadnavis Against Demonstration Protest at Pune ) पाहिजे. कोणत्याही गोष्टीचा अभ्यास नसताना कॅमेरासमोर ( Agitation by Womens Congress in Pune ) बोलू नये, अशी टीका यावेळी काँग्रेस शहराध्यक्ष अरविंद शिंदे यांनी केली आहे.

अमृता फडणवीस यांच्या विरोधात महिला काँग्रेस आक्रमक; पुण्यात निषेध व्यक्त करीत आंदोलन

आंदोलना मोठ्या प्रमाणात महिला सहभागी : यावेळी या आंदोलनात मोठ्या प्रमाणात महिला सहभागी झाल्या होत्या. यावेळी अमृता फडणवीस यांच्याविरोधात जोरदार घोषणाबाजीही करण्यात आली. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस यांनी नागपूरमध्ये एका कार्यक्रमात 'महात्मा गांधी हे देशाचे राष्ट्रपिता आहेत आणि मोदीजी नवीन भारताचे राष्ट्रपिता आहेत, असं माझं ठाम मत आहे. असं वक्तव्य केलं होतं. त्यांच्या या विधानावरून विरोधकांनी त्यांच्यावर हल्लाबोल करण्यास सुरूवात केली. काँग्रेसच्या महिला नेत्या संगीता तिवारी यांनी सुद्धा अमृता फडणवीस यांचा तिखट भाषेत चांगलंच समाचार घेतला आहे.

अमृता फडणवीस यांच्या विरोधात महिला काँग्रेस आक्रमक; पुण्यात निषेध व्यक्त करीत आंदोलन

देवेंद्र फडणवीस यांना बायकोला समजावण्याचा सल्ला : 'अहो देवेंद्र भाऊ जरा बायकोला समजवा, आमचे राष्ट्रपिता एकच आहेत. आमचा एकच बाप आहे, दोन बाप नसतात हे आमचे संस्कार नाहीत', अशा शब्दात काँग्रेसच्या महिला प्रदेश उपाध्यक्षा संगिता तिवारी यांनी अमृता फडणवीस यांच्यावर जहरी टीका केली आहे. जर, अमृता फडणवीस यांना जर प्रसिद्धी हवी असेल, तर त्यांनी विवेक ओबेरॉय यांच्यासोबत अल्बम काढावा असा, घणाघातही संगीता तिवारी यांनी केला आहे.

अमृता फडणवीस यांच्या विरोधात महिला काँग्रेस आक्रमक; पुण्यात निषेध व्यक्त करीत आंदोलन

काँग्रेसच्या महिला नेत्यांचे तिखट शब्दांत प्रत्युत्तर : काँग्रेसच्या महिला नेत्या संगीता तिवारी म्हणाल्या की, 'अमृता वहिनी तुम्ही आज जे वक्तव्य केलं आहे, जुना बाप नवीन बाप, काय आहे हे..? अमृता वहिनी तुमच्यावरचे संस्कार आम्हाला माहित नाही. दोन बाप नसतात, बाप एकच असतो. आमच्यावर ते संस्कारही नाहीत. तुमच्यावरच्या संस्काराची चाचपणी करा', असंही संगीता तिवारी म्हणाल्या आहेत.