पिंपरी- चिंचवड ( पुणे ) : राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी कर्नाटक - महाराष्ट्र सिमा प्रश्नी महाराष्ट्रातील सर्व पक्षीय खासदारांना दिल्लीत एकत्र आणण्याचा प्रयत्न ( Attempt Bring All MPs Together On Border Issue ) केला. पण त्याला उद्धव ठाकरे गट आणि शिंदे गट यांच्यामुळे खीळ बसली. मग, सुप्रिया सुळे यांनी महाविकास आघाडीच्या खासदारांना घेऊन गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतली. शिंदे गटाचे खासदार श्रीरंग बारणे यांनी याबाबत नाराजी व्यक्त केली.

खासदार श्रीरंग बारणे

ठाकरे गटामुळे जाता आले नाही : कर्नाटक- महाराष्ट्र सीमा प्रश्नावर त्यांची चर्चा झाली मात्र, केवळ ठाकरे गटामुळे आम्हाला त्या शिष्टमंडळासोबत जाता आले नसल्याची खंत यावेळी त्यांनी व्यक्त (Ready to come together for Maharashtra ) केली. महाराष्ट्राच्या हितासाठी राजकीय जोडे बाजूला ठेवून कोणासोबतही एकत्र यायला तयार आहोत असे वक्तव्य शिंदे गटाचे खासदार श्रीरंग बारणे यांनी केले आहे. श्रीरंग बारणे म्हणाले की, सुप्रिया सुळे यांनी मला सभागृहात सांगितलं की, सर्व पक्षीय खासदार अमित शहा यांना भेटण्यासाठी जात आहोत. आपण ही त्या शिष्टमंडळात यावे. मी आणि धैर्यशील माने यांनी तात्काळ होकार दिला.

अरविंद सावंतांची पाठ : सुप्रिया सुळेंच्या लक्षात आलं की शिवसनेचे खासदार अरविंद सावंत त्या ठिकाणी उपस्थित होते मात्र ते यायला तयार नव्हते. त्यांनी सुप्रिया सुळे यांना सांगितले की, शिंदे गटाचे खासदार असतील तर आम्ही येणार नाही असा पवित्रा अरविंद सावंत यांनी (Arvind Sawant not come due to Shinde group MPs ) घेतला. मग आम्ही सुप्रिया सुळे यांना सांगितले, जर तुमच्या जाण्याने प्रश्न मार्गी लागत असेल तर आमचा तुम्हाला पाठिंबा ( Supriya Sule Attempt Bring All MPs Together ) आहे. पुढे ते म्हणाले की, महाराष्ट्र - कर्नाटक सीमा प्रश्न अनेक वर्षांपासूनचा आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे सीमा प्रश्नांबाबत सकारात्मक चर्चा करत आहेत. केंद्रसरकार देखील सकारात्मक आहे. कर्नाटक चे मुख्यमंत्री यांनी जे वक्तव्य केले त्यावरून वाद निर्माण झाला. सीमा प्रश्नांबाबत सर्व राजकीय जोडे बाजूला ठेवून मी आणि धैर्यशील माने यांनी शिष्टमंडळासोबत जाण्यास होकार दिला होता. मात्र, शिवसेनेचे खासदार अरविंद सावंत हे एकमेव विरोध करत होते अस बारणे यांनी सांगितले.