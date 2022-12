पुणे : पुण्यातील खडकवासला धरणात तरुण आणि तरुणीचा बुडून मृत्यू झाल्याची घटना घडली ( Young man and Young Woman Drowned in Khadakwasla ) आहे. या दोघांची ओळख पटली ( Sonapur Village at Khadakwasla ) नसून, दोघांचे वय अंदाजे 18 ते 21 असण्याची शक्यता हवेली पोलिसांनी व्यक्त केली ( Haveli Police Took Immediate Action And Took Out Dead ) आहे. खडकवासला येथील सोनापूर गाव ( Suicide of Youth in Khadakwasla Dam ) आहे. तेथील मुख्य रस्त्यावर एक दुचाकी एका व्यक्तीला दिसली. त्यामुळे त्याने थोडे पुढे जाऊन पाहिल्यावर पाण्यात त्याला एक बॅग तरंगताना दिसली. तर तेथून काही अंतरावर पाण्यात एक मुलगा आणि मुलगी तरंगताना दिसले. या घटनेची माहिती त्या व्यक्तीने तत्काळ पोलिसांना दिली.



हवेली पोलिसांनी तत्काळ कारवाई करीत मृतांना काढले बाहेर : हवेली पोलिसांनी त्या दोघांना पाण्यातून बाहेर काढल्यानंतर त्या दोघांना जवळील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. डॉक्टरांनी दोघांची तपासणी केल्यावर त्यांना मृत घोषित केले. तसेच, घटनास्थळी असलेल्या बॅगची तपासणी केल्यावर त्यात एक वही आढळून आली आहे. त्यावर प्रियांका चौगुले अस नाव असल्याचे दिसून आले आहे. मात्र, त्या दोघांचे नेमके नाव समजू शकले नाही. तसेच, या घटनेचा अधिक तपास हवेली पोलिस करीत आहेत.