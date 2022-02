पुणे - भाजप नेते किरीट सोमैयांना शनिवारी पुणे महापालिकेत धक्काबुक्की करण्यात आली. ( Attacked on Kirit Somaiya in PMC ) या प्रकरणात गुन्हा दाखल असलेले 8 शिवसैनिक आज स्वतः शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात हजर झाले होते. ( Shivsainik present in Shivaji Nagar police station ) त्यानंतर या सर्व शिवसैनिकांना शिवाजीनगर न्यायालयात हजर करण्यात आले. पुणे जिल्हा सत्र न्यायालयाने अटक करण्यात आलेल्या या शिवसैनिकांना तीन हजार रुपयांच्या जात मुचलक्यावर जामीन मंजूर केला. ( Shiv Karyakartas got bail over Kirit Somaiya attack case )

शिवसैनिकांना जामीन मंजूर

सात जण स्वतः झाले होते हजर -

आज सकाळी शहराध्यक्ष संजय मोरे यांच्यासह चंदन साळुंखे, किरण साळी, सुरज लोखंडे, आकाश शिंदे, रुपेश पवार, राजेंद्र शिंदे हे शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात हजर झाले होते. त्यानंतर पोलिसांनी त्यांना शिवाजीनगर न्यायालयात हजर केलं. या शिवसैनिकांना जामीन मंजूर झाला आहे. शिवसेना शहराध्यक्ष संजय मोरे सह इतर शिवसैनिकांवर कलम 143, 147, 149, 341, 336, 337 यानुसार हा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

काय आहे प्रकरण -

पुणे महापालिकेच्या जम्बो कोविड रुग्णालयाच्या कामात भ्रष्टाचारासंदर्भात ( Pune Covid Hospital Scam ) पुणे महापालिका आयुक्तांना निवेदन देण्यासाठी महापालिकेत गेलेल्या किरीट सोमैया ( Shivsainik Attack On Kirit Somaiya ) यांना शिवसैनिकांनी धक्काबुक्की केली व त्यात ते जखमी झाले होते.

हेही वाचा - Somaiya Meets Governor: त्या 64 हल्लेखोरांना अटक न झाल्यास पुण्यात आंदोलन - सोमय्या

सोमैयांच्या भेटीनंतर चंद्रकांत पाटलांची प्रतिक्रिया -

महापालिकेच्या आवारात भारतीय जनता पक्षाचे नेते किरीट सोमैया ( Shivsena Attack On Kirit Somaiya ) यांच्यावर हल्ला करण्यात आला. त्यानंतर भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी ( Chandrakant Patil Met With Kirit Somaiya At Sancheti Hospital ) संचेती रुग्णालयात जाऊन त्यांची भेट घेतली. आज जो शिवसैनिकांच्यावतीने हल्ला झाला आहे, तो हल्ला नव्हे, तर त्यांना पूर्ण मारण्याची योजना झाली होती. हे राज्य सरकार आहे, की गुंडा राज आहे. सत्तेत असणारा पक्ष जर अशा पद्धतीने कायदा हातात घेत असेल, तर सर्वसामान्य माणसाने काय करायचं. अशी प्रतिक्रिया त्यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली. तसेच केंद्राची सुरक्षा नसती, तर किरीट सोमैयांना श्रद्धांजली वाहावी लागली असती, असेही ते म्हणाले.