पुणे : प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने बस ताब्यात (Bus impounded by RTO) घेतल्यावर पार्किंगमधून संपूर्ण बसच बेपत्ता झाली (Bus Theft seized by RTO) आणि ती कोणाच्याही लक्षात आली नाही. त्याच वाहनाला ऑनलाइन चलान (RTO online fine) जारी केल्यावर ही चूक उघडकीस आली आणि दंड भरू नये म्हणून वाहन मालक वाहनासह पळून (vehicle in custody of RTO hijacked) गेल्याचे अधिकाऱ्यांना समजले.





आरटीओच्या ताब्यातील बस पळविली - स्वारगेट येथील महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या आवारात हे वाहन कंपाउंड करण्यात आले. त्यानंतर आवश्यक तो दंड भरण्यास टाळाटाळ करण्याचा बसच्या मालकाने बेत आखला आणि परिवहन अधिकाऱ्यांच्या ताब्यातून बस घेऊन पळून जाण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, सगळ्यांची नजर चुकवून एवढी मोठी बस घेऊन पळून जाण्यासाठी मालकाने कोणती मोडस ऑपरेंडी वापरली हे आरटीओ अधिकाऱ्यांना अद्याप सापडलेले नाही. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, पार्किंगच्या ठिकाणी तैनात असलेल्या सुरक्षा रक्षकाच्याही हे लक्षात आले नाही.





वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्यामुळे बस जप्त - अनेक वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्यामुळे फेब्रुवारी 2021 मध्ये बस जप्त करण्यात आली होती. शुक्रवारी स्वारगेट पोलिसांनी MH-22-3865 क्रमांक असलेल्या बसचा आरोपी मालक विजय साठे याला अटक केली. आरटीओ अधिकाऱ्यांनी तक्रार नोंदवली. त्याच्यावर भारतीय दंड संहितेच्या कलम 379अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. साठे विजय टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स नावाची ट्रॅव्हल बिझनेस फर्म चालवतात जी खासगी बस आहे. बेपत्ता वाहनही खासगी पर्यटक बस होती जी अंबेजोगाई-पुणे मार्गावर नियमितपणे धावत होती. अहवालानुसार, फेब्रुवारी 2021 मध्ये, नियमित मोहिमेदरम्यान अनेक वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल आरटीओने बस जप्त केली होती.





पळविलेली बस खासगी पार्किंगमध्ये उभी केली- पुण्याचे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अजित शिंदे सांगितले की, नर्हे परिसरातील खासगी पार्किंगमध्ये बस उभी असल्याचे आढळून आले. “आमच्या अधिकार्‍यांनी उल्लंघनाच्या विविध प्रकरणांवर कारवाई केल्यानंतर बस जप्त केली. पार्किंगमधून चोरी झाल्याबद्दल आम्ही स्वारगेट पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे.” आरटीओ अधिकारी अनेकदा जप्त केलेल्या बस आरटीओ कार्यालयाच्या आवारात ठेवतात. तथापि, काहीवेळा त्यांना जागेअभावी MSRTC सारख्या इतर पार्किंगच्या ठिकाणी ठेवण्याची सक्ती केली जाते.





बसमालकाला अटक - स्वारगेट पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक प्रशांत सानदे यांनी सांगितले की, बस नर्हे येथील एका खासगी पार्किंगमध्ये आढळून आली. “आम्ही साठेला अटक केली असून त्याच्या ताब्यातून बस जप्त करण्यात आली आहे.