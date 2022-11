पुणे - डॉ. बाबासाहेब आंबेडक विद्यापाठीच्या पदवी प्रदान ( Graduation from Babasaheb Ambedak Vidyapathy ) कार्यक्रमात राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी ( Governor Bhagat Singh Koshyari ) यांनी पुन्हा वादग्रस्त विधान ( Controversial statement of Bhagat Singh Koshyari ) केले आहे. शिवाजी आता जुने झाले, आजच्या काळातील आदर्श घ्यायला हवे, असे त्यांनी म्हटले आहे. यावर आत्ता तीव्र पडसाद उमटताना दिसून येत आहे.राज्याचे राज्यपाल हे सातत्याने छत्रपती शिवाजी महाराज ( Offensive statement about Chhatrapati Shivaji Maharaj ) यांच्या बाबत आक्षेपार्ह विधान करत आहे.

भगतसिंह कोश्यारी शिवद्रोही - राज्यपाल भगतसिंग कोशारी यांचा संभाजी ब्रिगेडने निषेध केला आहे. कोश्यारी हे महाराष्ट्रद्रोही माणूस असून महाराष्ट्रातला त्यांची नवीन वाचाळवीर म्हणून लवकरच नोंद होईल.अशी टीका ( Sambhaji Bigrade criticized Koshyari ) संभाजी ब्रिगेडचे नेते संतोष शिंदे यांनी केली आहे.