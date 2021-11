पुणे - राज्यात अनेक जिल्ह्यांमध्ये पुढील पाच दिवस पावसाची शक्यता हवामान विभागाकडून वर्तवण्यात आली आहे. अरबी समुद्रासह बंगालच्या उपसागरात निर्माण झालेल्या हवेच्या कमी दाबाच्या क्षेत्राचा प्रभाव म्हणून पुणे, मुंबईसह महाराष्ट्रात पावसासाठी पोषक हवामान निर्माण झाले आहे.

आंदमानच्या समुद्रात कमी दाबाचं क्षेत्र (weather department information)

आता आंदमानच्या समुद्रात हवेच्या कमी दाबाचे क्षेत्र सक्रिय होत आहे. पुढील 24 तासात याची तीव्रता वाढणार आहे. याचा परिणाम म्हणून राज्यात पुढील 4 दिवस अनेक ठिकाणी पावसाची शक्यता हवामान विभागाकडून वर्तवण्यात आली आहे.

या 10 जिल्ह्यांना येलो अलर्ट (Rain for the next five days)

आज (14 नोव्हेंबर)पासून राज्यात पावसाचा जोर वाढण्याची शक्यता आहे. पुढील चार दिवसांसाठी राज्यात विविध ठिकाणी हाय अलर्ट जारी करण्यात आले आहेत. हवामान खात्याने आज (शनिवार) सांगली, सातारा, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, सोलापूर, लातूर, उस्मानाबाद, नांदेड आणि बीड या 10 जिल्ह्यांना येलो अलर्ट जारी केला आहे. या जिल्ह्यांमध्ये विजांच्या कडकडाटासह जोरदार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे.

पुण्यात विजांच्या कडकडाटासह जोरदार पावसाची शक्यता (Rain for the next five days at several places)

आज सातारा, कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग या तीन जिल्ह्यांना 'येलो अलर्ट' जारी केला आहे. तसेच, हवामान खात्याने उद्यापासून पुढील चार दिवस पुण्यात येलो अलर्ट जारी केला आहे. दरम्यानच्या चार दिवसांत पुण्यासह दक्षिण कोकण, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि घाट परिसरात अनेक ठिकाणी मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाची शक्यता आहे. पुण्यात चारही दिवस विजांच्या कडकडाटासह जोरदार पावसाची शक्यता आहे. त्यामुळे नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे.

