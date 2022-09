पुणे - तीन दिवसांपूर्वी लोहगाव येथील पेट्रोलपंपासमोर लावलेली कार बाजूला घेण्याचे सांगितल्याने झालेल्या वादावादीतून तिघांनी मिळून पोलीस कर्मचाऱ्याला मारहाण केल्याची घटना घडली होती. याप्रकरणी विमानतळ पोलीस ठाण्यात तिघांवर गुन्हाही दाखल झाला. मात्र, या घटनेचा पुर्ण व्हिडीओ समोर आला असून यात प्रथम पोलिसाने मारहाण केल्याचे दिसत आहे. त्यामुळेच या पोलीस कर्मचाऱ्याची विमानतळ पोलीस ठाण्याहून मुख्यालयात उचलबांगडी करण्यात आली ( policeman involved in the fighting is fired ) आहे. तर संबंधीत पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ निरीक्षक यांना देखील विशेष शाखेत नेमण्यात आले आहे.

पोलीस कर्मचारी





पेट्रोलपंपासमोर कार पार्क - विमानतळ पोलीस ठाण्यातील कर्मचारी प्रदीप मोटे हे रविवारी सकाळी मटण आणण्यासाठी त्यांच्या कारमधून धानोरी जकातनाक्याजवळील प्रतिक मटण शॉप येथे गेले होते. त्यावेळी येथील गदगुरू पेट्रोलपंपाच्या समोरच त्यांनी कार उभी ( policeman rudeness ) केली. वाहनांना अडथळा होत असल्याने पेट्रोलपंपावरील व्यक्ती कालीदास खांदवे यांनी मोटे यांना कार बाजूला घेण्याचे सांगितले. त्यामुळे संतापलेल्या मोटे यांनी खांदवे यांना हाताने मारहाण केली. एवढेच नाही तर कर्तव्यावर नसताना कारच्या पाठीमागील डिक्कीमध्ये ठेवलेली काठी बाहेर काढून मारहाण करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, उपस्थितांनी त्यांना रोखले. या दरम्यान खांदवे यांनी त्यांचा इतर साथीदारांना त्याठिकाणी बोलावून घेतले. काही वेळात खांदवे यांचे सहकारी आल्यानंतर त्यांनी पोलीस कर्मचारी मोटे यांना मारहाण करण्यास सुरवात ( fighting video of pune policeman ) केली. दोन्ही बाजूने हाणामारी सुरू असतानाच खांदवे यांनी येथील पेव्हर ब्लॉक उचलून मोटे यांच्या डोक्यात घातला. यात ते जखमी झाल्याने खाली कोसळले. यानंतर हा वाद थांबला.





जीवे मारण्याचा प्रयत्न - याप्रकरणात मोटे यांनी दिलेल्या फिर्यादीनूसार खांदवे आणि त्यांचे इतर तीन सहकारी यांच्यावर विमानतळ पोलीस ठाण्यात जीवे मारण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मात्र, या घटनेचा संपुर्ण सीसीटीव्ही व्हिडीओ सोशल मिडीयावर व्हायरल झाला (CCTV footage of police fighting ) आहे. यामध्ये मोटे यांनी पहिल्यांदा खांदवे यांना मारहाण केल्याचे दिसत आहे. गाडी बाजूला घेण्याचे सांगितल्याने संतापलेल्या मोटे यांनी खांदवे यांना मारहाण केली. हा व्हिडीओ व्हायरल झाल्याने आता मोटे यांची विमानतळ पोलीस ठाण्याहून मुख्यालयात उचलबांगडी करण्यात आली आहे. मारहाणीची ही घटना घडल्यानंतर दोन दिवसांतच विमानतळ पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक यांना विशेष शाखेत नेमण्यात आले आहे. तर, मोटे यांची मुख्यालयात बदली करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे नूकतीच मोटे यांची विमानतळहून लोणीकंद पोलीस ठाण्यात बदली झाली होती. ती रद्द करून त्यांना मुख्यालयात पाठविण्यात आले ( policeman fighting in front of petrol pump ) आहे.