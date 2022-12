कर्नल पूरोहित यांच्यावरील पुस्तकाच्या प्रकाशनाला विरोध

पुणे : 2008 सालच्या मालेगांव बॉम्ब स्फोट प्रकरणातील मुख्य आरोपी कर्नल पुरोहित (Colonel Purohit) यांच्यावर आधारित पुस्तकाचं प्रकाशन (Book On Colonel Purohit) आज पुण्यातील स.प. महाविद्यालयात होत आहे. या पुस्तक प्रकाशनाला पुण्यातील पुरोगामी संघटनांनी विरोध केला असून याच्या निषेधार्थ आज या पुरोगामी संघटनांच्या वतीने सर परशुराम महाविद्यालयाबाहेर आंदोलन (protest in sp college) करण्यात आलं. (protest against book on Colonel Purohit).

पुरोगामी संघटनेच्या वतीने आंदोलन : 2008 सालच्या मालेगांव बॉम्ब स्फोट प्रकरणातील मुख्य आरोपी कर्नल पुरोहित यांच्यावर लेखिका स्मिता मिश्रा यांनी 'एलटी कर्नल पुरोहित द मॅन बेट्रेड?' हे पुस्तक लिहिले असून या पुस्तकाचं प्रकाशन पुण्यातील एसपी कॉलेज येथे माजी पोलीस कमिशनर जयंत उम्रानीकर, माजी पोलीस अधिकारी सत्यपाल सिंह, माजी पोलीस अधिकारी संजय बर्वे यांच्या उपस्थितीत होत आहे. मात्र या पुस्तक प्रकाशनाला विरोध करत एसपी कॉलेज प्रशासनाने या पुस्तक प्रकाशनाला परवानगी देऊ नये, अशी मागणी पुरोगामी संघटनेच्या वतीने दोन दिवसांपूर्वी करण्यात आली होती. मात्र आता या पुस्तकाचं प्रकाशन होत असल्याने याचा निषेध म्हणून आता पुरोगामी संघटनेच्या वतीने आंदोलन करण्यात आलं. दुसरीकडे हिंदू महासंघाच्या वतीने याच्या समर्थनार्थ सर परशुराम महाविद्यालय येथे घोषणाबाजी देण्यात आली. यावेळी पुणे पोलीसांकडून आनंद दवे यांच्या सह दोन कार्यकर्त्यांना अटक करण्यात आली आहे.

देशभरात बॉम्बस्फोट : 2006, 2007, 2008 दरम्यान देशात मालेगाव, समझोता एक्सप्रेस, दर्गा अजमेर शरीफ, मक्का मस्जिद हैदराबाद या ठिकाणी आरडीएक्सचा वापर करून मोठे बॉम्बस्फोट झाले होते. 2008 साली मालेगाव या ठिकाणी झालेल्या बॉम्बस्फोटाचा तपास करीत असताना तत्कालीन एटीएस प्रमुख शहीद हेमंत करकरे यांनी आधी साध्वी प्रज्ञा सिंग ठाकूर यांना अटक केली व त्यानंतर अटकेचे सत्र मोठ्या प्रमाणात सुरू झाले. कर्नल श्रीकांत पुरोहित, समीर कुलकर्णी, रमेश उपाध्याय स्वामी दयानंद पांडे, जतीन चटर्जी उर्फ स्वामी असिमानंद, रामचंद्र कालसंग्रा यासारख्या अनेकांना अटक करण्यात आली.

पुरोहित यांचे उदात्तीकरण करणारे पुस्तक? : या आरोपीं विरोधात कोर्टात चार्जेशीट दाखल करण्यात आली असून यांच्या विरोधात न्यायालयत केस सुरू आहे. पूर्वी एटीएसने केलेल्या तपासानंतर हा तपास नॅशनल इन्वेस्टीगेशन एजन्सी मार्फत सुद्धा करण्यात आला. देश विरोधी कारवाई व देशातील झालेल्या बॉम्बस्फोटावर न्यायालयात केस सुरू असताना दिल्ली येथील लेखिका स्मिता मिश्रा यांनी कर्नल पुरोहित यांच्या मदतीने पुरोहित यांचे उदात्तीकरण करणारे पुस्तक लिहिणे म्हणजेच न्यायालय व देशातील सामान्य जनतेला काय संदेश द्यायचा आहे? कर्नल पुरोहित यांच्यावर कशा पद्धतीने खोटा गुन्हा दाखल करण्यात आला? जाणीवपूर्वक विस्फोटामध्ये कर्नल पुरोहित यांना गोवण्यात आले आहे. कर्नल पुरोहित यांच्याबरोबर धोका झाला आहे, असा संदेश पुस्तिकाच्या लेखिका यांना द्यायचा आहे का?, असं अंजुम इनामदार यांनी यावेळी सांगितलं.

देशाला चुकीचा संदेश जाण्याची शक्यता : यातील सर्वात गंभीर बाब म्हणजे या पुस्तक प्रकाशनाच्या कार्यक्रमात आयपीएस दर्जाचे अधिकारी, पुण्यातील दोन माजी पोलीस आयुक्त व मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त कार्यक्रमाला राहतात ही खूप दुर्दैवी बाब आहे. यामुळे देशाला चुकीचा संदेश जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. म्हणून आज पुण्यातील भीम आर्मी बहुजन एकता मिशन व मूलनिवासी मुस्लिम मंचाच्या वतीने या प्रकाशन सोहळ्याला आम्ही विरोध करीत आहोत, असं यावेळी दत्ता पोळ यांनी सांगितलं आहे.