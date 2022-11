पुणे : राज्यात दिव्यांग मंत्रालयाची घोषणा ( Announcement of Ministry of Disability in state ) नंतर दिव्यांग मंत्रालयाचे शासकीय स्तरावर तयारी सुरू झाली आहे. राज्यातल्या सर्वच दिव्यांगाचे आयुक्त कार्यालय ( Office of Commissioner of Disabled Persons in Pune ) पुण्यात आहे. या कार्यालयात राज्यातून बारा लाख दिव्यांग व्यक्तीने प्रमाणपत्रासाठी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज केलेला आहे. नऊ लाख लोकांना आज पर्यंत प्रमाणपत्र वाटप करण्यात आलेला आहे. तीन लाख लोकांना लवकरच एक मोहीम राबवून हे प्रमाणपत्र वाटप करण्याचा आयुक्त्याकडून प्रयत्न चालू आहे. प्रशासकीय स्तरावर सुद्धा मंत्रालयाची संपूर्ण तयारी झालेली असून, त्याचा तपशील तयार करण्यात येत आहे. पुण्यातून आयुक्त यांनी मंत्रालयामध्ये एक सादरीकरण करण्यात आलं आणि त्यात हा घेण्यात आला समाज कल्याण विभागाने प्रस्ताव तयार केला आणि दिव्यांग मंत्रालयाची घोषणा करण्यात आली होती.



ओमप्रकाश देशमुख



SADM नावाचे सॉफ्टवेअर तयार करण्यात आले : दिव्यांगासाठी उत्कृष्ट पुरस्कार राज्याला केंद्र सरकारकडूनचा सर्वोत्कृष्ट कामाकरिता पहिला क्रमांक मिळाला आहे. त्यात सुद्धा पुरस्कार सोहळा दिल्लीत होणार आहे. अशी माहिती दिव्यांग कल्याण आयुक्त ओमप्रकाश देशमुख यांनी ईटिव्हीशी बोलताना दिलेली आहे. महाराष्ट्रात 2012 पासून आरोग्य विभागान SADM नावाचे सॉफ्टवेअर तयार करण्यात आले आणि त्याद्वारे त्या प्रमाणपत्राचे वाटप करण्यात येत होते. 2018 पासून केंद्र सरकारने स्वावलंबन कार्ड फोटो तयार केलेला आहे आणि त्या पोर्टल मार्फत ही सगळी प्रक्रिया केली जाते. पोर्टलवर दिवांग व्यक्तीने जाऊन ऑनलाईन अर्ज करायचा डॉक्युमेंट ऑफ करायचे आणि जवळच्या दवाखान्यात जाऊन त्याची तपासणी करायची. त्याची तपासणी झाल्यानंतर तिथे असेसमेंट होते. असेसमेंट झाल्यानंतर ते प्रमाणपत्र चेन्नईला जातो तिथे त्यांचे प्रिंट होते. केंद्र सरकारची एक योजना आहे त्यातून ते संबंधित सामाजिक न्याय विभागाकडे जाते आणि प्रमाणपत्र देण्यात येते ही सगळी प्रोसेस ऑनलाईन पद्धतीने आहे.





नऊ लाख लोकांना दिव्यांग प्रमाणपत्र वाटप : मध्ये आज जवळपास 30 लाखाच्या वरती दिव्यांगातून त्यांना या मंत्रालयामार्फत स्वतंत्ररीत्या प्रमाणपत्र त्याच्या योजना विविध कार्यक्रम राबवण्यात येणार आहेत. त्यापैकी बारा लाख लोकांनी राज्यातून अर्ज केलेत नऊ लाख लोकांना दिव्यांग प्रमाणपत्र वाटप करण्यात आलेला आहे. तीन लाख लोकांना सुद्धा लवकरच हे प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे, अशी माहिती आयुक्ताने दिलेली आहे.